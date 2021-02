Der Tag mit Harald Welzer "Tafelsilber"-Debatte: Wie wichtig ist der Staat für die Infrastruktur? Moderation: Anke Schaefer

Wirtschaftsminister Altmaier überlegt, Beteiligungen an Post und Telekom zu verkaufen - zur Finanzierung der Coronakrise. Darüber sprechen wir mit dem Soziologen Harald Welzer. Außerdem geht es um den Impfgifpel und den Staatsstreich in Myanmar.

Die Kosten für die Corona-Krise sind horrend. Wirtschaftsminister Altmaier will nun prüfen lassen, ob man zur Finanzierung nicht das "Tafelsilber" des Bundes verkauft - etwa die milliardenschweren Bundesbeteiligungen an der Post und der Deutschen Telekom. Ließen sich die Corona-Folgen für die Wirtschafts so abfedern? Darüber diskutieren wir mit unserem Gast, dem Soziologen und Publizisten Harald Welzer.





Außerdem in der Sendung:

Vor dem Bund-Ländergipfel: War die Hoffnung in den Impfstoff zu groß?

Wie können arme Menschen besser durch die Corona-Krise kommen?

Myanmar: Welche Chancen hat die Demokratie noch?

Rassismus-Vorwürfe gegen "Letzte Instanz": Waren wir nicht schon weiter?





Harald Welzer ist Direktor von "Futurzwei – Stiftung Zukunftsfähigkeit" und Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg.