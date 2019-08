Der Tag mit Hajo Schumacher Warum wird gegen die Medien juristisch so scharf geschossen?

Moderation: Anke Schaefer

Finden SPD und Linke diesmal vielleicht doch zueinander? Eine von vielen Fragen an Hajo Schumacher. (Deutschlandradio – Malte E. Kollenberg)

Vor den ostdeutschen Landtagswahlen: Finden SPD und Linke doch noch zu Regierungen zusammen? Weitere Themen: Der Sonderbericht zum Klimawandel, die Debatte um Sportfunktionär Clemens Tönnies, juristische Attacken gegen die Medien.

Es droht weltweit ein Mangel an fruchtbarem Boden. Am heutigen Donnerstag wurde dazu in Genf der Sonderbericht der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) über Klimawandel und Landsysteme vorgestellt. Und kann persönliches Umdenken zu globaler Nachhaltigkeit beitragen?

Das Thema kocht immer wieder hoch, wenn irgendwo in Deutschland eine Landtagswahl bevorsteht: Können die SPD und die Linke vielleicht doch miteinander...? Meist redet nach den Wahlen niemand mehr davon. Ein mögliches Regierungsbündnis zwischen den beiden roten Parteien wurde auch jetzt, vor den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer wieder aufs Tapet gebracht. Sind es diesmal ernst gemeinte Gedanken zur Rettung der Sozialdemokratie?

Der Fall Tönnies: Entschuldigung - und gut?

Gegen Medienberichterstattung wird so viel geklagt, dass man sich fragen könnte: Vermehrte Klagen gegen Medien - neue Gefahr für die Pressefreiheit?

Auch die Debatte um die rassistischen Äußerungen des Unternehmers und FC Schalke 04-Funktionärs Clemens Tönnies lässt die Öffentlichkeit nicht los. Genügt seine Entschuldigung oder braucht es weitere Konsequenzen, die über die dreimonatige Beurlaubung von seinem Amt bei Schalke hinausgehen?

Der CDU-Politiker Carsten Linnemann hat für seine Äußerungen zur Einschulung von Kindern mit schlechten oder keinen Deutschkenntnissen harte verbale Schläge eingesteckt. Frage an Hajo Schumacher: Verdeckt die Aufregung um die Kritik das eigentliche - wichtige - Thema?

Hajo Schumacher, geboren 1964 in Münster, arbeitete von 1990 bis 2000 beim Nachrichtenmagazin "Spiegel". Später leitete er die Redaktion des Lifestyle-Magazins "Max". Heute ist er als freier Journalist und Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online und Fernsehen in Berlin tätig. Zuletzt erschien sein Buch "Männerspagat: Wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden".