Der Tag mit Hajo Schumacher Corona-Debatte: Zwischen Freedom Day und 2G

Moderation: Korbinian Frenzel

Um die Coronapandemie und den Wahlkampf-Endspurt geht es unter anderem heute mit dem Journalisten und Autor Hajo Schumacher. (picture alliance / dpa / Horst Galuschka)

Maßnahmen ganz abschaffen oder Ungeimpfte ausschließen: Welche Schritte sind sinnvoll, um weiter mit der Coronapandemie umzugehen? Welche Botschaft geht vom letzten Wahlkampf-Triell aus? Außerdem geht es um den U-Boot-Deal, die Wahlen in Russland und Scholz vor dem Finanzausschuss.

Die Debatte um mögliche weitere Schritte in der Coronapandeamie geht weiter: So hält die Kritik an dem Vorschlag eines sogenannten Freedom Day an. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hatte – nach dem Vorbild Großbritanniens – gefordert, alle Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober aufzuheben.

Unter anderen lehnt Bundesgesundheitsminister Spahn eine solche Beendigung der Corona-Maßnahmen vehement ab. Er verwies darauf, dass von den 24 Millionen Menschen über 60 Jahren knapp vier Millionen noch nicht geimpft seien.

Gassen hatte argumentiert, in den verbleibenden sechs Wochen könne jeder, der wolle, sich noch impfen lassen.

Vor Spahn hatte schon der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach die Forderung Gassens entschieden zurückgewiesen. Er sagte, es sei unrealistisch, durch die Ankündigung eines "Freedom Day" die Menschen zum Impfen motivieren zu wollen.

Außerdem erhitzt die Frage, was Menschen ohne Impfung dürfen, viele Gemüter. Manche Restaurants, Fitnessclubs, Kultureinrichtungen und auch einige Städte setzen auf "2G", das heißt: Bürger, die weder geimpft noch genesen sind, werden von bestimmten Aktivitäten ausgeschlossen.

Weitere Themen der Sendung sind:

Wahlkampf-Triell: Wird die Union abgelöst?

Streit um U-Boot-Deal: Wie wichtig ist Einheit in der Nato?

Wahlen in Russland: Ein Thema für die Nato-Partner?

Finanzausschuss befragt Scholz: Schaden die Ermittlungen der SPD?

Hajo Schumacher, geboren 1964 in Münster, arbeitete von 1990 bis 2000 beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Später leitete er die Redaktion des Lifestyle-Magazins "Max". Heute ist er als freier Journalist und Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online-Medien und das Fernsehen tätig. Sein neues Buch heißt: "Kein Netz ! Geld, Zeit, Laune, Liebe – wie wir unser wirkliches Leben zurück­erobern".