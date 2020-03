Der Tag mit Friedrich Küppersbusch Debatte über Rechtsextremismus: Sonntagsrede oder neuer Konsens?

Appelle gegen Rassismus und bewegte Reden: Der Bundestag hat über die Auswirkungen der rechtsextrem motivierten Morde in Hanau debattiert. Außerdem sprechen wir in der Sendung über Minderjährige auf Lesbos, Ministerpräsident Ramelow, Coronavirus und Klimapolitik.

Der Bundestag hat am Donnerstag über die Auswirkungen der rechtsextrem motivierten Morde in Hanau debattiert. Zehn Menschen wurden bei dem Anschlag in der hessischen Stadt ermordet. Bundestagspräsident Schäuble verlas die Namen der Opfer. Er forderte die Politik bei der Eröffnung der Debatte zu einer ehrlichen Aufarbeitung auf.

Weitere Themen der Sendung:

- Debatte über Rechtsextremismus: Sonntagsrede oder neuer Konsens?

- Streit über Aufnahme Minderjähriger Flüchtlinge: Um wen geht es genau?

- Ramelows verwehrter handschlag für Höcke: Wofür steht die Geste?

- Coronavirus: Können wir gesellschaftlich daran wachsen?

- Greta beim Umweltrat in Brüssel: Brennt das Haus?