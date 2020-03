Der Tag mit Friederike Sittler Corona-Hilfspaket gegen die Krise

Moderation: Nana Brink

Die Journalistin Friederike Sittler, Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik bei Deutschlandfunk Kultur (© Deutschlandradio / Christian Kruppa)

Heute verabschiedet der Bundestag ein milliardenschweres Hilfspaket zur Bewältigung der Coronakrise. Wir sprechen darüber mit der Journalistin Friederike Sittler. Weitere Themen sind höhere Löhne für Pflegeberufe, das Abitur 2020 und die Kirchen ohne Gottesdienste.

Die Bundesregierung will Unternehmen, Arbeitnehmern und Selbstständigen mit einem milliardenschweren Hilfspaket in der Coronakrise helfen. Das Kabinett hat die Maßnahmen bereits verabschiedet, am Mittwoch soll im Schnellverfahren der Bundestag zustimmen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert Lohnerhöhungen für bestimmte Berufstätige wie Kassiererinnen oder die Pflegeberufe, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind. Der Begriff "Leistungsträger" müsse neu definiert werden. Wir sprechen darüber mit der Journalistin Friederike Sittler, Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik bei Deutschlandfunk Kultur.

Weitere Themen der Sendung:

- Corona-Hilfspaket: Schnellverfahren im Bundestag

- Abitur: Abschlussnote ohne Prüfung?

- Kirchen: Unterstützung für Gläubige ohne Gottesdienste

Die Journalistin und Theologin Friederike Sittler ist Abteilungsleiterin Hintergrund, Kultur und Politik bei Deutschlandfunk Kultur. Sie studierte katholische Theologie, Politik- und Kommunikationswissenschaften und absolvierte eine Ausbildung zur Journalistin. Nach dem Volontariat beim Sender Freies Berlin (SFB) arbeitete sie als Redakteurin in der Redaktion Politik, später beim Inforadio als Moderatorin, Chefin vom Dienst und Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Im Dezember 2002 übernahm Sittler die Leitung der Redaktion "Kirche und Religion, Hörfunk und Fernsehen" und begann als TV- und Radiomoderatorin beim rbb, wo sie die Abteilung "Gesellschaft und Religion" leitete.