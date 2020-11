Der Tag mit Ferda Ataman Alle wollen immun sein

Moderation: Korbinian Frenzel

Ferda Ataman schreibt regelmäßig als Kolumnistin für "Spiegel Online". (imago images / photothek / Florian Gärtner)

Die Debatte um den Corona-Impfstoff hat gerade erst begonnen. Schulden, Depressionen und die Pandemie. Moscheen: Mehr Ausbildung von Imamen in Deutschland. Der Kampf gegen den islamistischen Terror. Und: Autobahnbau - der Dannenröder Forst wird geräumt.

Nach den vielversprechenden Ergebnissen der Unternehmen Biontech und Pfizer bei der Entwicklung eines Coronaimpfstoffs drängt Bundesforschungsministerin Anja Karliczek jetzt auf eine Herstellung in großem Stil. Laut Biontech und Pfizer bietet der Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Einen Antrag auf Zulassung in den USA haben die Unternehmen frühestens für kommende Woche angekündigt. Gesundheitsminister Jens Spahn fordert nun, dass die EU in den nächsten Tagen einen Liefervertrag mit Biontech und Pfizer abschließt.

Bleibt die Frage, wie der Impfstoff verteilt werden soll, wenn es ihn erst mal in größeren Mengen gibt. Bundesregierung und Wissenschaftler haben bereits eine Richtung vorgegeben: Risikogruppen, Ärzte und das Pflegepersonal sollen zuerst geimpft werden. Doch wer kommt dann? Die Debatte um den Coronaimpfstoff hat gerade erst begonnen. Wir diskutieren darüber mit unserem Gast in der Mittagssendung, der Publizistin Ferda Ataman.

Weitere Themen:

- Schulden, Depressionen und die Pandemie

- Islamkonferenz: Mehr Ausbildung von Imamen in Deutschland

- Kampf gegen den islamistischen Terror: Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit EU-Ratschef Michel, dem französischen Präsidenten Macron, Österreichs Kanzler Kurz und EU-Kommissionschefin von der Leyen

- Autobahnbau östlich von Marburg: Die Räumung des Dannenröder Forsts hat begonnen

Ferda Ataman ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Sie ist Sprecherin der "neuen deutschen organisationen" und Mitbegründerin der Initiative "Neue deutsche Medienmacher*innen". Ataman schreibt regelmäßig als Kolumnistin für "Spiegel Online".