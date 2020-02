Der Tag mit Ferda Ataman AKK zieht sich zurück - wie geht es weiter in der CDU?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Vorsitzende der Neuen Deutschen Organisationen, Ferda Ataman (Jens Büttner/dpa/picture-alliance )

Annegret Kramp-Karrenbauer will sowohl auf den CDU-Vorsitz als auch auf eine Kanzlerkandidatur verzichten. Was sagt das über den gegenwärtigen Zustand der CDU aus - und wer kommt stattdessen? Weitere Themen: die Krise in Thüringen, der Orkan Sabine und die Oscarverleihung.

Die politische Krise in Thüringen hat nun offenbar weitere dramatische Folgen: Annegret Kramp-Karrenbauer will auf eine Kanzlerkandidatur verzichten und sich auch vom CDU-Parteivorsitz zurückziehen. Was sagt das über die gegenwärtige Situation in der CDU? Was bedeutet AKKs Rückzugsankündigung für Thüringen? Und kommt jetzt Friedrich Merz? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Ferda Ataman.

Außerdem in der Sendung: