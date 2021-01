Der Tag mit Farhad Dilmaghani Wie lange brauchen wir noch den Lockdown? Moderation: Korbinian Frenzel

Wie müsste ein Masterplan gegen Rechtsextremismus aussehen? Darüber sprechen wir mit Farhad Dilmaghani vom Verein "DeutschPlus". (picture alliance / dpa / Felix Zahn)

Angesichts hoher Todeszahlen ist kein Ende des Lockdowns in Sicht. Die Forderung der GEW, dass kein Schüler in diesem Jahr sitzenbleiben darf. Das Impeachmentverfahren gegen Trump. Die Themen der Sendung mit Farhad Dilmaghani vom Verein "DeutschPlus".

1244 Corona-Tote an einem Tag, so viele wie noch nie in Deutschland. Ansgesichts dieser Zahlen erscheint ein baldiges Ende des Corona-Lockdown immer unwahrscheinlicher. Doch vielleicht sprechen die Daten auch dafür, dass ein Lockdown weniger bringt, als sich das die Politik erhofft?

Darüber sprechen wir mit unserem Gast Farhad Dilmaghani vom Verein "DeutschPlus".

Außerdem in der Sendung:

Niemand darf in diesem Jahr sitzenbleiben, fordert die GEW – richtig so?

Impeachment-Verfahren gegen Trump – wie sollen sich die Republikaner verhalten?

Kritik an "Die Partei"-Chef Sonneborn: Wo beginnt der Kampf gegen Rassismus?

Gutes Regieren – wie könnte das aussehen?

Farhad Dilmaghani ist Gründer und Vorsitzender des Vereins "DeutschPlus" und Vorstandsbevollmächtigter des Analyse- und Beratungshausese Phineo. In Berlin war er Staatssekretär für Arbeit und Integration und fünf Jahre im Bundeskanzleramt als Referent für Grundsatzfragen sowie Bildung und Forschung.