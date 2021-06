Der Tag mit Esra Küçük Sind die Kinder wieder einmal die Verlierer der Pandemie?

Moderation: Korbinian Frenzel

Mit Esra Küçük sprechen wir auch über die Frage, was es für die Filmindustrie bedeutet, wenn Steven Spielberg jetzt bei Netflix ist. (Jesco Denzel)

Die Themen heute: Verhindert die Delta-Variante die Rückkehr zum Präsenzunterricht? Was kann die gesellschaftliche Mitte gegen Rechtsextremismus tun? Wie gedenken wir des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 1941? Was hat das Bio-Siegel für das Verbrauchervertrauen gebracht?

Auch nach fast eineinhalb Jahren Pandemie sind viele Schulen immer noch nicht auf die neue Situation eingestellt: Es fehlt an Belüftung, an digitaler Ausstattung, an Konzepten – obwohl mit der Ausbreitung der Delta-Mutante eine vierte Corona-Welle droht. Die Leidtragenden könnten einmal mehr die Kinder und Jugendlichen seien, befürchten Kinderschützer. Zu Recht? Darüber sprechen wir mit Esra Küçük, der Geschäftsführerin der gemeinnützigen Allianz-Kulturstiftung.

Außerdem in der Sendung:

Neue Rechtsextremismusstudie: Die geforderte Mitte

80 Jahre deutscher Überfall auf die Sowjetunion: Brauchen wir eine andere Erinnerungskultur?

20 Jahre Bio-Siegel: Mehr Verbrauchervertrauen in Lebensmittel?

Steven Spielberg jetzt bei Netflix: Symbol für den Umbruch in der Filmindustrie?

Esra Küçük ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Allianz-Kulturstiftung, die multilaterale Kunst-, Kultur- und Bildungsprojekte in Europa und im Mittelmeerraum initiiert und fördert. Sie ist zudem Vorstand der Allianz-Umweltstiftung. Die in Hamburg geborene Politikwissenschaftlerin beschäftigt sich mit den Zukunftsfragen einer Gesellschaft im Wandel und war zuletzt Mitglied des Direktoriums im Maxim-Gorki-Theater und zuvor Gründerin der Jungen Islamkonferenz.