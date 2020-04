Der Tag mit Dunja Hayali Münchner Oktoberfest wegen Corona-Pandemie abgesagt

Schon jetzt, Ende April, ist klar: Es wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kein Oktoberfest geben. Mit der Journalistin Dunja Hayali sprechen wir außerdem über die Maskenpficht, die UEFA und den Rückzug der SAP-Chefin Jennifer Morgan aus dem Unternehmen.

Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, und der Münchner Oberbürgermeister, Dieter Reiter, haben das diesjährige Oktoberfest, das traditionelle Mitte September beginnt, abgesagt. Das Risiko sei einfach zu hoch. "Mit Corona zu leben, heißt vorsichtig zu leben, bis es Impfstoff oder Medikamente gibt", schrieb Söder auf Twitter.

Über die Entscheidung, auf das international beliebte Münchner Volksfest zu verzichten, sprechen wir mit unserem Studiogast, Dunja Hayali.

Dunja Hayali, geb. 1974 in Datteln, ist Fernsehjournalistin. Sie moderiert regelmäßig das ZDF-Morgenmagazin sowie "das aktuelle sportstudio". 2018 veröffentlichte Hayali ihr Buch "Haymatland: Wie wollen wir zusammenleben?" im Ullstein-Verlag. Ehrenamtlich unterstützt die Journalistin u.a. den Verein "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland", der für ein tolerantes Deutschland gegen Fremdenfeindlichkeit eintritt. Außerdem ist sie Patin bei Unicef.