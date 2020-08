Der Tag mit Donata Riedel Berlin, Belarus, USA: Bewerten wir Proteste unterschiedlich?

Moderation: Axel Rahmlow

Donata Riedel, Berlin-Korrespondentin des "Handelsblatt" mit Themenschwerpunkt Finanzen. (Deutschlandradio / Mirjam Wlodawer)

Die "Querdenker" in Berlin im Vergleich zu anderen Protestbewegungen, Nawalnys mutmaßliche Vergiftung, die Wirtschaft in der Pandemie und die Regierungsfähigkeit der Linken: Das sind unsere Themen mit Donata Riedel vom "Handelsblatt".

Seit fast zwei Wochen gehen in Minsk und anderen Städten von Belarus Hunderttausende gegen das Lukaschenko-Regime auf die Straße, meist friedlich. In den USA demonstrieren Anhänger der #BlackLivesMatter-Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt. Dabei kommt es teils zu Ausschreitungen. Und in Berlin protestieren selbst ernannte "Querdenker" gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht dies erlaubt. Doch die Debatte um das Pro und Contra eines Demonstrationsverbots geht weiter. Mit der Journalistin Donata Riedel schauen wir auf Protestbewegungen.

Weitere Themen der Sendung:

- Zwischen Sanktionen und Nord Stream 2: Wie muss auf Nawalnys Vergiftung reagiert werden?

- Wie kommt die Wirtschaft aus der Corona-Krise?

- Linke und Regierungsbeteiligung: an der Realität vorbei oder aktueller denn je?

Donata Riedel ist "Handelsblatt"-Korrespondentin in Berlin mit dem Schwerpunkt Finanzpolitik. Sie ist seit 1995 bei der Zeitung. Zu ihren vorherigen Stationen gehören der WDR, der NDR und die taz.