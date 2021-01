Der Tag mit Diana Kinnert Mordfall Lübcke - zeigt der Rechtsstaat klare Kante?

Moderation: Korbinian Frenzel

Diana Kinnert hat gerade ein Buch über Einsamkeit geschrieben. Eigentlich ein Tabu, das durch die Erfahrungen der Coronapandemie aber für viele Menschen keines mehr ist. (Imago / Future Image / J. Krick)

Lebenslänglich - die Höchststrafe - soll der Mörder von Walter Lübcke bekommen. So lautet das Urteil der Richter. Ein deutliches Signal des Rechtsstaats? Außerdem sprechen wir über Einsamkeit, die "Generation Greta" und den Bundesverkehrsminister.

Das Urteil des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main im Mordfall Walter Lübcke wurde von vielen so erwartet oder erhofft: lebenslänglich - die Höchststrafe für den Mörder des im Juni 2019 getöteten CDU-Politikers. Ist das ein starkes Signal des Rechtsstaates gegen Rechtsextremismus? Darüber sprechen wir mit unserem Studiogast, der CDU-Politikerin Diana Kinnert.

Weitere Themen der Sendung:

Über seine Einsamkeit zu sprechen, gilt als Makel. Doch Corona könnte dieses Tabuthema aufbrechen - denn plötzlich sind sehr viele Menschen davon betroffen. Diana Kinnert hat jetzt ein Buch darüber geschrieben: "Die neue Einsamkeit"

" Die "Generation Woke", auch bekannt als "Generation Greta": Hat Zorn und Selbstgerechtigkeit sie in eine Sackgasse geführt?





Andreas Scheuer im PKW-Maut-Ausschuss: Was hält den Bundesverkehrsminister immer noch im Amt?

Diana Kinnert wurde 1991 in Wuppertal geboren. Die Unternehmerin und Kolumnistin studierte Politologie und Philosophie. 2008 trat sie in die CDU ein. Von 2015 bis Ende 2016 leitete sie das Büro des CDU-Politikers und Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Peter Hintze. Unter CDU-Generalsekretär Peter Tauber wurde sie Mitglied der Reformkommission der Partei. Sie ist Autorin des Buches "Für die Zukunft seh‘ ich schwarz – Plädoyer für einen modernen Konservatismus". Aktuell erschienen: "Die neue Einsamkeit".