Der Tag mit Derek Scally Deutsche Kommunalpolitiker in Angst

Moderation: Anke Schaefer

Der irische Journalist Derek Scally. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Der Lübcke-Mord wirft die Frage auf, wie sicher Kommunalpolitiker hierzulande leben. In Großbritannien ist Boris Johnson auf dem Sprung. Facebook macht auf Bitcoin. Die Klimakrise produziert zivilen Ungehorsam. Und: Die große deutsche Niederlage bei der Maut.

Der Deutsche Städtetag schlägt vor dem Hintergrund des Mordfalls Lübcke Alarm - er sorgt sich um die Sicherheit von Kommunalpolitikern. Diese seien in den letzten Jahren verstärkt Drohungen und Anfeindungen ausgesetzt gewesen, sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dabei sind Menschen, die sich kommunal engagieren, oft Idealisten und machen die Arbeit ehrenamtlich. Über Deutschland nach dem Lübcke-Mord sprechen wir in unserer Mittagssendung mit dem irischen Journalisten Derek Scally.

Facebook will eine eigene Kryptowährung einführen

Außerdem auf unserer Agenda: In Großbritannien macht sich Boris Johnson bereit, die Tories und damit auch die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Die Aktivisten von "Ende Gelände" wollen den Tagebau Garzweiler blockieren - eine ganze Woche lang. Rechtfertigt der Klimaschutz inzwischen entschlossenere Formen des zivilen Ungehorsams? Facebook will eine Kryptowährung einführen - kann das dem Weltwirtschaftssystem schaden? Und: "Mautsch" (taz). Die große deutsche Niederlage in Sachen Maut vor dem Europäischen Gerichtshof - Grund für Schadenfreude?

Derek Scally, geboren 1977, ist seit bald 20 Jahren der Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte zuvor Journalismus an der Dublin City University. Seine Haupthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Er ist häufiger Gast im Radio und Fernsehen, sowohl in Irland wie in Deutschland.