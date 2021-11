Der Tag mit Derek Scally Anspruch und Wirklichkeit bei der britischen Klimabilanz

Moderation: Jana Münkel

Derek Scally ist Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. (Deutschlandradio / Uta Oettel)

Vor allem der globale Süden benötige im Klimawandel mehr Unterstützung, forderte der britische Premier Boris Johnson vor der Weltklimakonferenz in Glasgow. Die britische Umweltbilanz lässt aber auch viele Fragen offen.

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson wird im Flugzeug von der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow zurück nach London reisen. Für viele Kritiker passt das nicht so richtig zu seinen eindringlichen Worten als Gastgeber der Klimakonferenz. "Es ist eine Minute vor Mitternacht und wir müssen jetzt handeln", sagte der Gastgeber in seiner Ansprache. "Wenn wir scheitern, werden uns das zukünftige Generationen nicht verzeihen." Wie die britische Klimabilanz eigentlich aussieht, darüber sprechen wir mit dem Journalisten Derek Scally von der "Irish Times".

