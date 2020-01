Der Tag mit dem Politikwissenschaftler Nicolai von Ondarza Brexit - ändert sich jetzt alles?

Moderation: Anke Schaefer

Dreieinhalb Jahre nach dem Referendum steht fest: Das Vereinigte Königreich verlässt die EU. (Getty Images / Thierry Monasse)

Großbritannien sagt um Mitternacht "goodbye" zur EU. Das ist unser Thema mit Nicolai von Ondarza von der SWP. Außerdem befragen wir eine Deutsch-Britin, wie sie den Tag erlebt und fragen, wie verdienstvoll die Arbeit von Ex-EZB-Chef Draghi war.

Es ist der Tag des Abschieds: Großbritannien verlässt in der Nacht von Freitag auf Samstag die Europäische Union. Anlass für uns, auf die Folgen zu schauen - mit dem Experten von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Nicolai von Ondarza. Wir fragen aber auch nach persönlichen Auswirkungen des Brexits: Wie sieht eine in Deutschland lebende Britin den Austritt ihres Landes aus der EU? Und was erwartet ein Deutscher, der in London lebt, von der Zukunft?

Außerdem in der Sendung:

* Weltweite Notlage: Ist Deutschland ausreichend auf das Coronavirus vorbereitet?

* Super, Mario? Bundesverdienstkreuz für Ex-EZB-Chef Draghi

Nicolai von Ondarza ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe EU/Europa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er widmet sich den Themen Großbritannien, Europäische Union, Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Grundsatzfragen europäischer Integration. Von Ondarza ist außerdem Lehrbrauftragter im Postgraduierten-Studiengang Europawissenschaften an der FU/TU Berlin. Zuvor lehrte er u.a. an den Universitäten Frankfurt/Oder und Potsdam. Er hat in Bath, Prag und Berlin studiert.