Der Tag mit Christina Weiss Flüchtlingshilfe global - was sind die Herausforderungen?

Moderation: Anke Schaefer

Die parteilose Publizistin Christina Weiss war von 2002 bis 2005 Kulturstaatsministerin. (Deutschlandradio Kultur)

In Genf hat das erste globale Flüchtlingsforum der Vereinten Nationen begonnen. Wie kann die Hilfe weltweit koordiniert werden? Außerdem in der Sendung: Rechtsradikale in der öffentlichen Verwaltung, Rentenstreiks in Frankreich und Berlins Kolonialgeschichte.

Was hat der Flüchtlingspakt gebracht?

Der rechtlich nicht bindende Pakt soll Flüchtlingen besseren Zugang zu Schulen, Arbeit und Gesundheitsversorgung verschaffen. Unter anderem soll in Nachbarstaaten von Krisenländern, die viele Flüchtlinge aufnehmen, die Infrastruktur und die Gesundheitsversorgung verbessert werden. Heute - ein Jahr nach Inkrafttreten - beginnt in Genf das Globale Flüchtlingsforum.

Im Gespräch mit der früheren Kulturstaatsministerin Christina Weiss fragen wir: Was hat der Pakt gebracht, was soll er in Zukunft bringen?

Außerdem in der Sendung:

Kampf gegen Rechtsradikale in Behörden

Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, will den öffentlichen Dienst verstärkt auf mögliche Rechtsradikale überprüfen lassen. In einer Pressekonferenz will das Innenministerium heute über den aktuellen Stand im Kampf gegen Rechtsextremismus informieren. Wir berichten aus Berlin.

Renten-Streiks - wird Macron gewinnen?

Im Konflikt um die Rentenreform in Frankreich haben mehrere Gewerkschaften wieder zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen. Gerechnet wird mit erheblichen Behinderungen im öffentlichen Verkehr, bei der staatlichen Bahngesellschaft SNCF und auf dem internationalen Flughafen Orly im Süden von Paris. Werden die französischen Gewerkschaften jemals mürbe?

Kolonialgeschichte - wie steht es um die Aufarbeitung?

Berliner Museen und Kultureinrichtungen sollen sich in den kommenden fünf Jahren stärker mit der Kolonialgeschichte der Hauptstadt beschäftigen. Dafür stellen die Berliner Kulturverwaltung und die Kulturstiftung des Bundes ein Budget von drei Millionen Euro bereit. Was könnte man mit der Summe unternehmen?