Der Tag mit Christina Weiss Aufregung nach Helsinki-Gipfel

Moderation: Korbinian Frenzel

Die ehemalige Staatsministerin für Kultur, Christina Weiss (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Nach dem Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki, beherrscht die Kritik am Auftreten des US-Präsidenten in den USA die Schlagzeilen. Wir sprechen darüber mit unserem Studiogast, der Publizistin Christina Weiss, fragen nach der Rolle der Kulturschaffenden und sind gespannt auf ihren Überraschungsgast.

In den USA hagelt es Kritik nach dem Helsinki-Gipfel. Vom "ernsthaftesten Fehler" des US-Präsidenten bis hin zu "beschämend" und "verräterisch" reichen die Vorwürfe nach dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin – auch aus der eigenen republikanischen Partei. Donald Trump hat sich gegen Vorwürfe verteidigt, er habe mit seinem Auftritt bei der umstrittenen Pressekonferenz Putin in die Hände gespielt.

Wir sprechen mit unserem Studiogast, der früheren Kulturbeauftragten der Bundesregierung, Christina Weiss über dieses denkwürdige Treffen in Helsinki. Dabei beschäftigt uns auch die Frage, welche Rolle Kulturschaffende heute angesichts der politischen Entwicklungen überhaupt spielen können.

Viele offene Fragen zu Sami A.

Ein Treffen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit dem nordrhein-westfälischen Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) wurde heute überraschend abgesagt. Der schon länger geplante Termin fiel zusammen mit der Debatte um die umstrittene Abschiebung des als islamistischen Gefährder eingestuften Sami A. nach Tunesien. Grünen-Chef Robert Habeck wertete den Vorfall als Rechtsbeugung. Sami A. warf den deutschen Behörden über seinen Anwalt sogar eine Entführung vor.

Der Überraschungsgast

Diese Woche bringen unsere Studiogäste einen Überraschungsgast in die Mittagssendung "Studio 9 – der Tag mit…". In Tradition guter Gästelisten gibt es ein "plus 1". Wen sie mitbringen, ist ganz den Gästen überlassen. Jemand, der dringend mal Gehör finden sollte. Sei es ein Freund, eine Nachbarin, ein Kollege, der spannende Dinge tut; oder die Krankenschwester, um auf den Pflegenotstand aufmerksam zu machen, der Hinterbänkler, der dringend mal gehört werden sollte, der Künstler oder Musiker, der unseren Gast gerade begeistert. Wir sind gespannt, wen die Publizistin Christina Weiss heute zur Halbzeit in die Sendung mitbringt.

Christina Weiss ist Publizistin, Beraterin und Hochschullehrerin. Die Literaturwissenschaftlerin war von 2002 bis 2005 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und Staatsministerin im Bundeskanzleramt. Davor war sie in den 1990ern zehn Jahre lang Kultursenatorin in Hamburg, zeitweise im Senat auch für die Gleichstellung zuständig. Weiss engagiert sich in verschiedenen Stiftungen und ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland.

Weitere Audiobeiträge:

Studio 9 - Der Tag mit Christina Weiss