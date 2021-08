Der Tag mit Christian Höppner Rettung aus Afghanistan: Hat Maas den richtigen Plan?

Moderation: Anke Schaefer

Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates (picture-alliance / dpa / Christoph Soeder)

Wie Außenminister Maas Gefährdeten in Afghanistan helfen will. Wie es Armin Laschet mit dem Klimaschutz hält. Was gegen Personalnot in Kitas zu tun ist. Was die Paralympics für die Inklusion bedeuten. Und: wie der Kulturherbst wird.

Das Datum 31. August ist gesetzt: Dann wollen die USA alle ihre Soldaten aus Afghanistan abziehen. Es wäre das Ende der westlichen Evakuierungsmaßnahmen für besonders gefährdete Personen.

Mit einem Fünf-Punkte-Plan will der deutsche Außenminister dem Debakel begegnen: Heiko Maas denkt unter anderem an einen zivilen Weiterbetrieb des Flughafens Kabul. Er will auch mit Nachbarländern Afghanistans über die Aufnahme von Flüchtlingen reden und stellt dafür 100 Millionen Euro in Aussicht. Ein sinnvoller Plan? Darüber sprechen wir mit unserem Studiogast, dem Generalsekretär des Deutschen Musikrates, Christian Höppner.

Weitere Themen:

Wahlkampf: Vernachlässigt Laschet das Thema Klimawandel?

Personalnot in den Kitas: Wie dem Fachkräftemangel begegnen?

Leuchtturm der Inklusion? Die Paralympics beginnen

Kein Lockdown für Geimpfte? Corona und der Kulturherbst

Christian Höppner, Jahrgang 1956, ist Cellist, Dirigent, Generalsekretär des Deutschen Musikrates und ehemaliger Präsident des Deutschen Kulturrates. Seit 1986 unterrichtet er Violoncello an der Universität der Künste in Berlin.