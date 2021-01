Der Tag mit Brigitte Fehrle Viele Pflegekräfte wollen sich nicht impfen lassen Moderation: Korbinian Frenzel

Die Journalistin Brigitte Fehrle analysiert die Ereignisse des Tages. (picture alliance/dpa/Berliner Zeitung)

Sich impfen zu lassen, sollte aus Sicht von CSU-Politiker Markus Söder „als Bürgerpflicht“ angesehen werden. Er bringt deshalb eine Impfpflicht in die politische Debatte und erntet Widerspruch vom Koalitionspartner SPD.

Viele Pflegekräfte wollen sich offenbar nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Deshalb schlägt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Impfpflicht für diese Berufsgruppe vor. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist strikt dagegen. Er hält den in Deutschland eingeschlagenen Weg für richtig, auf eine zwangsweise Impfung zu verzichten. Wir sprechen darüber mit der Journalistin Brigitte Fehrle.

Weitere Themen der Sendung:

Nach dem Sturm auf das Kapitol: Thüringer Verfassungsschutz warnt vor Rechtsterror

Twitter-Sperre für Trump: Wie sollten Plattformen reguliert werden?

Einigung der Koalition: Kinderrechte sollen ins Grundgesetz

EZB-Anhörung: Digitaler Euro als Alternative zu Bitcoin

Brigitte Fehrle, 1954 in Stuttgart geboren, arbeitete nach dem Studium zunächst für den "Süddeutschen Rundfunk" und die "taz". In den 1990er Jahren wechselte sie zur "Berliner Zeitung" und stieg dort 2001 zur stellvertretenden Chefredakteurin auf. 2006 ging sie in gleicher Position zur "Frankfurter Rundschau". Bis Februar 2009 leitete sie das Berliner Büro der "Zeit". Dann kehrte Fehrle als stellvertretende Chefredakteurin zurück zur "Berliner Zeitung". Von 2012 bis Oktober 2016 war sie dort Chefredakteurin. Heute ist sie als freie Autorin tätig.