Der Tag mit Brigitte Fehrle Ein G20-Gipfel der verpassten Chancen?

Moderation: Jana Münkel

Mehr Toleranz: Mit der Journalistin Brigitte Fehrle sprechen wir außerdem über den Rückzug der Philosophieprofessorin Kathleen Stock nach einer gegen sie gerichteten Kampagne von Transgenderaktivisten. (Christine Blohmann)

Die G20 einigen sich beim Gipfel in Rom nicht auf ambitioniertere Klimaziele. Schafft die Klimakonferenz in Glasgow einen Durchbruch? Mehr Mitbestimmung: Die CDU-Basis soll über den Parteivorsitz entscheiden. Unsere Themen mit der Journalistin Brigitte Fehrle.

Der jahrelange Handelsstreit zwischen EU und USA um Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte ist beigelegt, auch in der Frage einer globalen Mindeststeuer gab es Einigkeit. Die Beschlüsse zum Klimaschutz brachten dagegen nichts Neues: Die Staats- und Regierungschefs der G20 bekräftigten bei ihrem Treffen am Wochenende in Rom lediglich die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Ein Gipfel der verpassten Chancen? Darüber sprechen wir mit der Journalistin und früheren Chefredakteurin der "Berliner Zeitung", Brigitte Fehrle.

Außerdem in der Sendung:

Klimakonferenz in Glasgow - kaum Hoffnung auf einen Durchbruch beim Klimaschutz?

Die Coronazahlen steigen - brauchen wir die Booster-Impfung für alle?

Machtkampf in der CDU - was bringt die Mitbestimmung der Basis?

Der Fall Kathleen Stock - wie kommt mehr Toleranz in die Debatte um Sex und Gender?

Brigitte Fehrle, 1954 in Stuttgart geboren, arbeitete nach dem Studium zunächst für den "Süddeutschen Rundfunk" und die "taz". In den 1990er-Jahren wechselte sie zur "Berliner Zeitung" und stieg dort 2001 zur stellvertretenden Chefredakteurin auf. 2006 ging sie in gleicher Position zur "Frankfurter Rundschau". Bis Februar 2009 leitete sie das Berliner Büro der "Zeit". Dann kehrte Fehrle als stellvertretende Chefredakteurin zurück zur "Berliner Zeitung". Von 2012 bis Oktober 2016 war sie dort Chefredakteurin. Heute ist sie als freie Autorin tätig.