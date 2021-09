Der Tag mit Bettina Gaus Große Erwartungen an das CDU-Wahlkampfteam

Moderation: Nicole Dittmer

Die Journalistin Bettina Gaus analysiert die politischen Entwicklungen der Woche. (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski)

Ob das "Zukunftsteam" des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet ihm zum Erfolg verhilft, ist bisher offen. Seine Umfragewerte waren zuletzt selbst bei Unionswählern schwach. Nun hoffen viele in seiner Partei auf eine Kehrtwende.

Das neue "Zukunftsteam" des CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschets soll seinem Wahlkampf neuen Schwung verleihen. Lange hatte Laschet ein solches Team abgelehnt, doch mit dem Absturz seiner Umfragewerte, setzte offenbar ein Umdenken ein. Ob dieser Schritt bis zur Bundestagswahl am 26. September noch eine Wende bringen kann, diskutieren wir mit der Journalistin Bettina Gaus.

Weitere Themen der Sendung:

Afghanistan: Die Fluchtwege der Flüchtlinge

Corona: Sollen Arbeitgeber den Impfstatus erfahren?

Steuerhinterziehung: Grünes Meldeportal in der Diskussion

Berlin: "Unteilbar"-Bewegung ist zurück und demonstriert

Bettina Gaus war viele Jahre politische Korrespondentin der "tageszeitung" (taz) in Berlin. Von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Sie absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München und war danach von 1983 bis 1989 Politikredakteurin beim deutschsprachigen Programm der Deutschen Welle. Von 1989 bis 1996 berichtete sie als Korrespondentin in Nairobi für ARD-Sender und Nachrichtenagenturen über Afrika. Seit Kurzem arbeitet sie für "Der Spiegel".