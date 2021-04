Der Tag mit Bertolt Meyer Die Intensivmediziner schlagen Alarm

Moderation: Anke Schaefer

Der Psychologe Bertolt Meyer von der TU Chemnitz ist zu Gast in unserer Mittagssendung. (privat)

Die Intensivmediziner fordern einen sofortigen und harten Lockdown. Braucht der Bund mehr Macht in der Pandemie? Versagt die Politik komplett? Die psychosozialen Folgen der Abschottung. Und: Wie sich die AfD für das Wahljahr aufstellt.

Deutschlands Intensivmediziner fordern einen harten und sofortigen Lockdown von zwei bis drei Wochen. Die Lage in den Kliniken sei zutiefst besorgniserregend, sagt Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin: "Es brennt. Jeder Tag zählt." Es gebe einen ungebremsten und dramatischen Anstieg von Covid-Patienten. Bei den unter 50-Jährigen sterbe jeder fünfte Intensivpatient, bei den Älteren im Schnitt jeder zweite, der beatmet werde.

Steigt die Dringlichkeit für politisches Handeln? Die Politik selbst scheint das nicht unbedingt so zu sehen, eigentlich sollten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten am Montag über die Coronapolitik beraten. Die Runde wurde jetzt abgesagt. Wir diskutieren die Frage mit dem Psychologen Bertolt Meyer in unserer Mittagssendung.

Weitere Themen:

Mehr Macht für den Bund - würde das wirklich helfen im Kampf gegen Corona?

Corona-Chaos - erleben wir gerade ein komplettes Politikversagen?

Gefühlsleben im Lockdown - die psychosozialen Folgen der Pandemie.

Vor dem AfD-Bundesparteitag in Dresden: die Strategie der Rechtspopulisten im Wahljahr.

Der Psychologe Bertolt Meyer ist seit 2014 Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. In den Medien wird er wegen seiner Hightech-Armprothese auch als "der Forscher mit der surrenden Hand" beschrieben. Seine Forschungsschwerpunkte sind Diversität in der Arbeitswelt, Stereotype, Aspekte der Führung und psychische Gesundheit.