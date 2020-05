Der Tag mit Basil Kerski Lockdown in Polen: Folgen für die Demokratie?

Moderation: Anke Schaefer

Der deutsch-polnische Publizist Basil Kerski (imago stock&people)

Wahlen verschoben, Kulturinstitutionen unter Druck: Über die Pandemie in Polen sprechen wir mit dem deutsch-polnischen Publizisten Basil Kerski. Außerdem geht es um EU-Wiederaufbaugelder, Hongkong und die Frankfurter Buchmesse.

Polen handhabt bisher in der Corona-Pandemie eine vergleichsweise strikte Linie und strenge Kontrollen. Zwar soll es in den kommenden Tagen Lockerungen geben, etwa bei der Versammlungsfreiheit und ab Anfang Juni können laut Regierung beispielsweise auch Kinos und Theater wieder öffnen. Doch die Wahlen sind verschoben. Dabei liegen die ersten freien Wahlen in Polen gerade erst drei Jahrzehnte zurück. Auf diese besondere Situation schauen wir mit unserem Gast Basil Kerski.

Weitere Themen der Sendung:

- EU-Wiederaufbauplan: der Weg in die Schuldenunion?

- Polens Kulturbetrieb unter Corona-Auflagen: Unabhängigkeit in Gefahr?

- Chinas Volkskongress billigt Sicherheitsgesetz: Was wird aus Hongkong?

- Frankfurter Buchmesse findet statt: Gute Idee?

Basil Kerski, deutsch-polnischer Publizist und Kulturmanager, ist Chefredakteur des Magazins "Dialog" und Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig.