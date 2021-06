Der Tag mit Bascha Mika Wie kommen wir durch den Corona-Sommer?

Moderation: Korbinian Frenzel

Mit Bascha Mika sprechen wir außerdem über die Pflegereform und die Ökonomisierung im Gesundheitswesen. (imago images / Jens Jeske)

Die Themen heute: Wie Corona die Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs verändert hat, wie die Bundesregierung Menschen im Straßenverkehr besser schützen will, wie die ostdeutschen Ministerpräsidenten den Stand der Deutschen Einheit sehen - und wie doch noch ein Dialog mit Russland gelingen kann.

Volle Cafés, Strände und Einkaufspassagen: Das schöne Wetter und die Lockerungen treiben die Menschen wieder auf die Straße. Doch können wir uns nach monatelangem Lockdown wieder so selbstverständlich begegnen wie vorher oder hat Corona unseren Umgang miteinander nachhaltig verändert? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Bascha Mika.

Außerdem in der Sendung:

Die Bundesregierung berät über Verkehrssicherheit: Wie werden Menschen im Straßenverkehr am besten geschützt?

Treffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten: Wo stehen wir nach 30 Jahren Deutsche Einheit?

Drohende Militärkonflikte: Mit Russland reden - und wenn ja, wie?

Pflegereform im Kabinett: Warum muss ein Krankenhaus Gewinne machen?

Bascha Mika, geboren 1954 in der Nähe von Opole in Polen, ist Journalistin und Publizistin. Sie war von 1998 bis 2009 Chefredakteurin der Berliner "taz" und von 2014 bis 2020 in gleicher Funktion bei der "Frankfurter Rundschau".