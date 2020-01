Der Tag mit Bascha Mika Welchen Einfluss haben Frauen in der Politik?

Moderation: Anke Schaefer

Frage an die Journalistin Bascha Mika: Ist Greta Thunbergs Protest auch ein Kampf gegen männliche Dominanz? (Deutschlandfunk / Pauline Tillmann)

Mit der Journalistin Bascha Mika sprechen wir über die Situation der Frauen zu Beginn des neuen Jahrzehnts. Weitere Themen: die türkische Libyen-Offensive, der Angriff auf einen Polizisten in der Silvesternacht sowie der Konflikt zwischen Iran und USA.

Die Türkei rüstet zur Libyen-Offensive. Was bedeuten Erdogans Aktionen für die Außenpolitik der EU?

Nach dem Angriff auf einen Leipziger Polizisten in der Silvesternacht wird das Geschehen nun heftig diskutiert: Wie sollen Medien mit Eigenmeldungen der Polizei umgehen?

Eine Dekade der Frauenpower?

Beginnt 2020 ein weibliches Jahrzehnt - das Frauen endlich ermöglicht, was sie schon lange einfordern, nämlich unter anderem mehr Einfluss in der Politik und in der Wirtschaft? Und kann Greta Thunbergs vehementer Einsatz für den Klimaschutz auch als Kampf gegen männliche Dominanz gewertet werden?

Der Konflikt zwischen Iran und den USA eskaliert bedrohlich. Setzt die Tötung des iranischen Generals Soleimani bei einem US-Angriff eine Gewaltspirale in Gang, die nicht mehr zu stoppen ist?

Bascha Mika, geboren 1954 in der Nähe von Opole in Polen, ist Journalistin und Publizistin und war von 1998 bis 2009 Chefredakteurin der Berliner "taz". Seit April 2014 ist sie Chefredakteurin der "Frankfurter Rundschau".