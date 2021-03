Der Tag mit Bascha Mika Lockerer Lockdown

Moderation: Korbinian Frenzel

Zu Gast in unserer Mittagssendung: die Journalistin Bascha Mika. (imago images / Jens Jeske)

Bund und Länder verlängern den Lockdown - und öffnen die Gartencenter. Die EU will, dass Frauen gerecht bezahlt werden. Warum an den Frauen in der Pandemie die Familienarbeit hängen bleibt. Und: Die SPD beschäftigt sich mit Identitäten.

Gute Nachrichten für Leserinnen und Gärtner: Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte dürfen am Montag öffnen. Den Lockdown haben Bund und Länder zwar auf ihrem gestrigen Gipfel bis zum 28. März verlängert, doch zugleich jede Menge komplizierte Regeln beschlossen, die weitere Öffnungsschritte ermöglichen sollen. Notfalls wird künftig aber auch auf die Bremse getreten: Lockerungen können bei einer bestimmten Inzidenz wieder zurückgenommen werden.

Eine Mischung aus Lockdown und Lockerungen, ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem: Kann das gut gehen? Oder wird das nur zu Verwirrung führen, wenn in einer Stadt der Einzelhandel öffnen darf, in der nächsten aber nicht? Das fragen wir die Journalistin Bascha Mika, heute zu Gast in unserer Mittagssendung.

Weitere Themen:

Gender-Care-Gap in der Pandemie: Offenlegung lange bestehender Verhältnisse?

Gender-Pay-Gap: EU-Initiative für gerechte Löhne.

Identitätspolitik: sinnstiftend oder sinnlos?

Identitätspolitik und Meinungsfreiheit: der Streit um Wolfgang Thierse in der SPD.

Bascha Mika, geboren 1954 in der Nähe von Opole in Polen, ist Journalistin und Publizistin. Sie war von 1998 bis 2009 Chefredakteurin der Berliner "taz" und von 2014 bis 2020 in gleicher Funktion bei der "Frankfurter Rundschau".