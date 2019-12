Der Tag mit Armin Nassehi CDU-Politiker mit Hakenkreuz-Tattoo − und nun?

Moderation: Anke Schaeder

Armin Nassehi ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität. Mit uns schaut er heute auf die Themen des Tages. (picture alliance / Sven Simon)

Ein Kreispolitiker mit offenbar rechtsextremem Hintergrund gehört zur CDU in Sachsen-Anhalt. Ein Fall für den Parteivorstand? Außerdem in der Sendung mit dem Soziologen Armin Nassehi: Klimapaket, Einwanderungsgesetz, Beethoven und Ardennen-Offensive.

Lichtblick für das Klima nach Einigung im Vermittlungsausschuss?

25 Euro soll der CO2-Preis nun zum 1. Januar 2021 betragen. Der Preis werde schrittweise bis 2025 auf 55 Euro steigen. Als Ausgleich für dadurch steigende Spritpreise sollen Fernpendler stärker entlastet werden. Bringt die Einigung der Koalition die deutsche Klimapolitik nun endlich auf die Spur? Das besprechen wir mit unserem Studiogast, dem Soziologen Armin Nassehi.

Außerdem sind dies unsere Themen:

Regierungskrise Sachsen-Anhalt: Wie reagiert der Partei-Vorstand?

Er trägt ein offenbar rechtsextremes Tattoo, war Ordner bei einer Neonazi-Demonstration und ist Mitglied des umstrittenen Vereins Uniter. Der Streit um den sachsen-anhaltinischen CDU-Kreispolitiker Robert Möritz hat am Wochenende zu einer Krise der Kenia-Koalition auf Landesebene geführt. Was sagt die Bundesebene der CDU dazu?

Vor dem Fachkräfte-Einwanderungsgipfel: Wie kann Deutschland attraktiver werden?

Eine Migrationsdebatte jagt die nächste. Es hilft nichts: Ohne Fachkräfte aus dem Ausland sind Arbeitsstellen in Deutschland nicht mehr zu besetzen. Im März 2020 tritt das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Kraft. Doch Fachkräfte aus dem Ausland geben Deutschland nach einer aktuellen Studie nicht die besten Noten. Ist die deutsche Migrationspolitik zu widersprüchlich?

Beethoven-Jahr: Kann Musik uns in Krisen stärken?

Heute beginnt das Festjahr: Bonn feiert den 250. Geburtstag des Komponisten und Sohnes der Stadt, Ludwig van Beethoven. Mit dem Musikliebhaber und begeisterten Sänger, Nassehi, würdigen wir den Schöpfer der Europa-Hymne.

75 Jahre Ardennen-Offensive: Wie kann man angemessen gedenken?

Im Dezember 1944 begann die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg in den Ardennen ihre letzte Offensive, die an der Übermacht der Alliierten scheiterte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt heute in Belgien an den Gedenkfeierlichkeiten in der Kleinstadt Bastogne teil. Das örtliche Museum versucht dort mit Audio-Guides, Multimedia-Installationen, Filmen und persönlichen Erlebnisberichten, die Erinnerung wach zu halten. Welchen Platz sollte der blutige Kampf im kollektiven Gedächtnis bekommen?

Armin Nassehi, 1960 in Tübingen geboren, wuchs in München, Landshut, Teheran und Gelsenkirchen auf. Er studierte Soziologie und Erziehungswissenschaften, wurde promoviert und habilitiert in Soziologie an der Universität Münster. Seit 1998 hat Nassehi einen Lehrstuhl für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zusammen mit Peter Felixberger ist er Herausgeber der Zeitschrift Kursbuch.