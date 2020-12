Der Tag mit Anna Sauerbrey Corona-Impfung: Wie lange müssen wir noch warten? Moderation: Korbinian Frenzel

Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels (Deutschlandradio/ Sandra Ketterer)

Die Themen: Deutschland wartet auf den Corona-Impfstoff. Kinder und Eltern haben wieder Probleme im Lockdown. Die EU will mehr Fairness auf digitalen Märkten. Über "Clan-Kriminalität" wird gestritten. Und: Die US-Wahlleute bestätigen Bidens Sieg.

Es waren jeweils Medienereignisse, erst in Großbritannien, dann in den USA: die ersten Impfungen gegen Corona. Beide Länder haben Notfallzulassungen erlaubt für jenen Impfstoff, den die deutsche Firma BioNTech zusammen mit ihrem US-Partner Pfizer entwickelt hat. Doch in der EU und damit auch in Deutschland hat das Warten noch immer kein Ende. Warum greift nicht auch die EU-Zulassungsbehörde zum Mittel der Notfallzulassung? Über die wachsende Ungeduld sprechen wir mit Anna Sauerbrey vom Tagesspiegel.

Außerdem in der Sendung:

Immer auf die Kleinen? Kitas und Schulen wieder zu

Verzerrte Darstellung? Berichterstattung über "Clan-Kriminalität"

Mehr Verantwortung und Fairness? EU-Gesetzvorschlag für digitale Märkte

Wichtiges Signal an die Republikaner? Electoral College bestätigt Bidens Sieg

Die Journalistin Anna Sauerbrey leitet das Ressort Meinung/Causa des Berliner "Tagesspiegels" und ist Mitglied der Chefredaktion. Die promovierte Historikerin kam 2009 als Volontärin zu der Zeitung. Sauerbrey schreibt außerdem für die "New York Times" eine monatliche Kolumne.