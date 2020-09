Der Tag mit Anna Sauerbrey Abgründe einer TV-Debatte

Moderation: Anke Schaefer

Anna Sauerbrey ist Mitglied der Chefredaktion des "Tagespiegel". (Tagesspiegel)

Trump gegen Biden im TV-Duell: Geht die US-Demokratie vor die Hunde? Generaldebatte im Bundestag: Stunde der Opposition. Kann die Kanzlerin überzeugend ihre Politik verteidigen? Und: Sehnsucht nach den Nationalfarben.

Die erste TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden war ein Armutszeugnis für die amerikanische Demokratie. Inhalte gingen in Beleidigungen, persönlichen Angriffen, ständigen Unterbrechungen und haltlosen Behauptungen von Trump unter. Einmal mehr stellte der US-Präsident die Rechtmäßigkeit der Wahl in Frage. Biden behielt die Fassung, nannte Trump dann aber doch einen "Clown". Welchen Einfluss hat die Debatte auf das tatsächliche Wahlverhalten, vor allem bei den Wechselwählern? Das besprechen wir in unserer Mittagssendung mit Anna Sauerbrey vom Berliner "Tagesspiegel".

Weitere Themen:

- Generaldebatte im Bundestag - die Oppositon rechnet ab

- Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Corona-Maßnahmen

- Thomas de Maizière will die Nationalfarben "in die Mitte der Gesellschaft" zurückholen – wer sich schwarz-rot-gold schminkt, soll kostenlos Bahnfahren und in Museen gehen dürfen

Die Journalistin Anna Sauerbrey leitet das Ressort Meinung/Causa des Berliner "Tagesspiegels" und ist Mitglied der Chefredaktion. Die promovierte Historikerin kam 2009 als Volontärin zu der Zeitung. Sauerbrey schreibt außerdem für die "New York Times" eine monatliche Kolumne.