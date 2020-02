Der Tag mit Andres Veiel Ohne Führung in die politische Krise

Moderation: Ute Welty

Filmregisseur Andres Veiel (Foto: Carsten Kampf)

Das Wahldebakel in Thüringen zeigt, was passiert, wenn politische Führung fehlt. US-Unternehmen verharmlosen den Klimawandel. Coronavirus: Von der Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und: Macrons Bombe - kommt der europäische Atomschirm?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Donnerstag nach Erfurt gereist, um mit der Landtagsfraktion ihrer Partei zu sprechen. Sie wollte Neuwahlen durchsetzen - und plädierte nach einer langen Sitzung dafür, der Thüringer CDU etwas Zeit zu geben, einen parlamentarischen Weg aus der Krise zu finden. Wenn das nicht funktioniere, seien Neuwahlen aber unausweichlich.

Die Frage ist nun, warum sich Kramp-Karrenbauer nicht durchsetzen konnte. Bereits vor dem Wahldebakel im Erfurter Landtag hatte die Bundes-CDU den Thüringer Parteifreunden klare Wünsche übermittelt - die dann aber nicht gehört wurden.

Zeit der Vertrauensfragen

Offenbar gibt es in der CDU ein Führungsproblem - und nicht nur dort. Auch in der FDP gärt es, es ist die Zeit der Vertrauensfragen. Wie könnte gute politische Führung in einer solchen Krisensituation aussehen? Darüber sprechen wir mit dem Gast in unserer Mittagssendung, dem Filmregisseur Andres Veiel.

Weitere Themen:

US-Unternehmen verharmlosen gezielt den Klimawandel.

Coronavirus: Von der Angst, die Kontrolle zu verlieren.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hält eine Rede zu strategischer Verteidigung und nuklearer Abschreckung - kommt der europäische Atomschirm?

Der Filmemacher, Regisseur und Autor Andres Veiel wurde 1959 in Stuttgart geboren. Er studierte Psychologie und absolvierte parallel eine Ausbildung in Regie und Dramaturgie am Künstlerhaus Bethanien in Berlin, unter anderem bei dem polnischen Filmregisseur Krzysztof Kieślowski. Einem großen Publikum wurde Veiel 2001 durch den Dokumentarfilm "Black Box BRD" bekannt, der zahlreiche Preise bekam. 2011 lief sein erster Spielfilm "Wer wenn nicht wir", dem andere Filme folgten. 2005 wurde sein Theaterstück "Der Kick" uraufgeführt und feierte große Erfolge. 2017 hatte der Dokumentarfilm "Beuys" auf der Berlinale Premiere.