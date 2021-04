Der Tag mit Andres Veiel Impfgipfel: Ende der Priorisierung, mehr Rechte für Geimpfte?

Moderation: Anke Schaefer

Der Regisseur und Filmemacher Andres Veiel wurde durch den Dokumentarfilm "Black Box BRD" bekannt. (imago / Future Image)

Bund-Länder-Beratungen: Wird die Impfreihenfolge aufgehoben? Kunst der Kampagne: Wie geht Impfwerbung? #allemalneschichtmachen: Wie wird Kritik konstruktiv? Tschernobyl: Vom Super-GAU zum Weltkulturerbe? Oscars: Endlich divers?

Aus Politik und Ärzteschaft kommen mehr und mehr Forderungen, die strikte Reihenfolge bei den Corona-Impfungen aufzuheben. Dafür plädiert beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), aber auch Kassenärzte-Chef Andreas Gassen. Jetzt müssten jene immunisiert werden, die viele Kontakte haben.

Werden dem Bund und Länder bei ihrem Impfgipfel folgen? Und werden sie auch die Entscheidung fällen, Geimpften wieder mehr Grundrechte einzuräumen? Bundesärztekammer-Chef Klaus Reinhardt findet, dies dürfe nicht zulasten Nicht-Geimpfter gehen. Darüber diskutieren wir mit dem Regisseur Andres Veiel.

Weitere Themen der Sendung:

Impfwerbung zielgruppengerecht zuspitzen - nur wie?

#allemalneschichtmachen: Wie geht die Debatte um #allesdichtmachen weiter?

35 Jahre Reaktorunglück: Tschernobyl zum Weltkulturerbe machen?

Oscars 2021: So divers wie noch nie?

Der Filmemacher, Regisseur und Autor Andres Veiel (*1959 in Stuttgart) studierte Psychologie und absolvierte parallel eine Ausbildung in Regie und Dramaturgie am Künstlerhaus Bethanien in Berlin, unter anderem bei dem polnischen Filmregisseur Krzysztof Kieślowski. Einem großen Publikum wurde Veiel 2001 durch den Dokumentarfilm "Black Box BRD" bekannt, der zahlreiche Preise bekam. 2011 lief sein erster Spielfilm "Wer wenn nicht wir", dem weitere Filme folgten. 2005 wurde sein Theaterstück "Der Kick" uraufgeführt und feierte große Erfolge. 2017 hatte der Dokumentarfilm "Beuys" auf der Berlinale Premiere. Zuletzt lief sein Film "Ökozid" im Ersten.