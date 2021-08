Der Tag mit Amelie Deuflhard Eine neue Afghanistan-Strategie gesucht

Moderation: Korbinian Frenzel

Amelie Deuflhard ist Gast in der Mittagssendung. (picture alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Wir diskutieren über das Chaos bei den Evakuierungen aus Afghanistan mit Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard: Braucht es deswegen personelle Konsequenzen? Weitere Themen der Sendung: das Hamburger 2-G-Modell, Rassismus und Fridays of Future.

Die Bundeswehr hat ihre Evakuierungsflüge vom Kabuler Flughafen in Afghanistan beendet. Längst nicht alle Menschen, die hätten evakuiert werden müssen, konnten gerettet werden, sagt etwa Kava Spartak vom Verein Yaar. Wie kann nun eine Afghanistan-Strategie und Politik der Bundesregierung aussehen? Und wie können weiter Menschen gerettet werden? Wer ist Schuld an der chaotischen Evakuierung? Braucht es personelle Konsequenzen?

Darüber diskutieren wir mit der Intendantin des Hamburger Produktionshauses Kampnagel, Amelie Deuflhard.

Weitere Themen:

Hamburger 2G-Modell: Eine Blaupause für ganz Deutschland?

Fridays for Future sind zurück: Wie halten sie es mit den Grünen?

"Weiße unerwünscht": Welch seltsame Blüten die Identitätsdebatte treibt

Amelie Deuflhard ist seit 2007 Intendantin von Kampnagel in Hamburg, Europas größtem Produktionszentrum für die Freien Darstellenden Künste. Die Theatermacherin wurde 1959 in Stuttgart geboren, studierte Romanistik, Geschichte und Kulturwissenschaften. Von 2000 bis 2007 war sie künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Sophiensaele in Berlin. 2004/2005 war sie Teil der künstlerischen Leitung von Volkspalast, einer festivalartigen Bespielung des Palastes der Republik.