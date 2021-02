Der Tag mit Albrecht von Lucke Wie kann ein sicherer Schulbetrieb aussehen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Albrecht von Lucke ist Jurist, Politikwissenschaftler und politischer Publizist. (imago/Jürgen Heinrich)

Viele schauen auf das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch und fragen, ob es eine Corona-Ausstiegsstrategie geben wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt, auf Sicht fahren sei das Einzige, was jetzt helfe. Ist ein Ausstiegsplan also unrealistisch? Das fragen wir unseren Gast, den Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke.

Wie realistisch in ein Corona-Ausstiegsplan? Darüber wird vor dem Bund-Länder Treffen am Mittwoch diskutiert. Mit unserem Studiogast, dem Politologen Albrecht von Lucke sprechen wir darüber, wie genau so ein Plan überhaupt aussehen kann.

Außerdem in der Sendung:

Leitfaden für den Schulbetrieb: Sicherer als die existierenden Hygienekonzepte?

Wachsende Kritik an Angela Merkel: Chance für die SPD?

SPD-Vorstandsklausur: Auftakt zum Wahlkampf?

Mehrheit misstraut Merkels Impfversprechen: Droht ein Autoritätsverlust?

Albrecht von Lucke ist Jurist, Politikwissenschaftler und politischer Publizist. Seit 2003 ist er Redakteur der Monatszeitschrift "Blätter für deutsche und internationale Politik".