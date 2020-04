Der Tag mit Albrecht von Lucke Coronavirus: Wie viel Alltag darf und muss wieder sein?

Moderation: Andreas Müller

Der Journalist und Jurist Albrecht von Lucke (imago/Sven Simon)

Trotz Coronapandemie soll sich das öffentliche Leben normalisieren. Darüber sprechen wir mit dem Publizisten Albrecht von Lucke. Außerdem geht es um Verschwörungstheorien, Grundrechte, den CDU-Parteivorsitz und den Brexit.

Von heute an öffnen in vielen Bundesländern wieder Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie bislang geschlossen bleiben mussten. Den Betrieb wieder aufnehmen dürfen Ladenlokale mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern.



Autohäusern, Fahrradhändlern und Buchläden ist die Öffnung unabhängig von ihrer Größe wieder erlaubt. Die Regelung gilt zunächst in allen Bundesländern außer Bayern, Berlin, Brandenburg und Thüringen.



In Berlin und Brandenburg beginnen nun auch die Abiturprüfungen. In Sachsen kehren Abschlussklassen zur Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurück. In anderen Ländern geschieht dies einige Tage später, mancherorts auch erst im Mai.

Shoppen und Schule - Wieviel Alltag darf und muss wieder sein? - Über die moderaten Lockerungen der Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie sprechen wir in unserer Sendung mit dem Politologen und Juristen Albrecht von Lucke.

Weitere Themen:

Wenn das Virus die Demokratie erwischt - Wie umgehen mit Populisten?

Lasst euch was einfallen - Wie man (Grund-)Rechte kreativ ausüben kann

Schaulaufen in der Krise - Wie profilieren sich die Kandidaten der CDU?

Brexit-Verhandlungen - Wie steht es derzeit um Europa?

Albrecht von Lucke (*1967) ist Jurist und Politikwissenschaftler sowie politischer Publizist. Seit 2003 ist er Redakteur der politischen Monatszeitschrift "Blätter für deutsche und internationale Politik".