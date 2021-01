Der Tag mit Alan Posener Wird die Impfdebatte zum Koalitionsstreit? Moderaton: Anke Schaefer

Der deutsch-britische Journalist Alan Posener ist Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der "Welt"-Gruppe. ( Deutschlandradio / Laura Lucas)

Wegen des holprigen Impfstarts attackieren sich die Regierungspartner. Wird daraus ein Koalitionskrach? Darüber sprechen wir mit dem Journalisten Alan Posener. Weitere Themen: Wie finden arme Menschen Zugang zur Bildung? Was helfen nicht klassisch deutsche Namen für Wetterlagen?

Der Impfstart in Deutschland ist holprig verlaufen - und überhaupt läuft es mit der Corona-Politik alles andere als rund. Die Frage, wer dafür verantwortlich ist, sorgt nun für mächtig Krach in der Großen Koaltion. Wird daraus ein handfester Koalitionsstreit? Darüber debattieren wir mit unserem heutigen Gast, dem deutsch-britischen Journalisten und Autor Alan Posener.

Weitere Themen der Sendung:



Wie viel Beziehungsarbeit steckt in Digitaler Bildung?

Wie können arme Menschen an der Digitalisierung beteiligt werden?

Was helfen nicht klassisch deutsche Namen in der Wetterkarte?

100. Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt: War er zu unpolitisch?





Der deutsch-britische Journalist Alan Posener wurde in London geboren und wuchs in Malaysia und Berlin auf. Er war zunächst Lehrer und machte sich als pointierter Kommentator und Blogger einen Namen. Heute ist er Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der "Welt"-Gruppe. Posener hat zahlreiche Bücher geschrieben, darunter "Imperium der Zukunft – Warum Europa Weltmacht werden muss" (Pantheon 2007) und "Benedikts Kreuzzug: Der Kampf des Vatikans gegen die moderne Gesellschaft" (Ullstein 2009).