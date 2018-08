Kulturnachrichten

Sonntag, 26. August 2018

Der Tänzer und Choreograph Lindsay Kemp ist tot Er vereinte Einflüsse aus dem japanischen Theater mit Ballett und Commedia dell’arte Der britische Tänzer, Choreograph, Schauspieler und Regisseur Lindsay Kemp ist tot. Er ist in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 80 Jahren gestorben. In seinen Inszenierungen vereinte er Einflüsse aus dem japanischen Theater mit Ballett und Commedia dell’arte. Ende der 60er-Jahre lernte Kemp David Bowie kennen und gab ihm Tanz- und Pantomimestunden. Gemeinsam entwickelten sie Bowies Ziggy-Stardust-Look. Auch Kate Bush wurde von ihm unterrichtet. In Spanien und Italien wurde Kemps Stil positiver aufgenommen als in seinem Heimatland, weshalb er mit seinem Ensemble ab 1979 in Barcelona, später dann in Rom und Umbrien ansässig war. Kemp lebte zuletzt in Livorno.

Revier-Kioske feiern Büdchenkultur Die Büdchen kamen Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode Rund 200 Kioske im Ruhrgebiet haben beim Tag der Trinkhallen die Budenkultur gefeiert. Zum Programm zählten Vorführungen von Familienfilmen aus dem Revier und Poetry-Slams. An 50 Buden gab es ein von Ruhr Tourismus organisiertes und finanziertes Kulturprogramm. 250 Künstler hatten ihre Teilnahme zugesagt. Weitere rund 150 Buden beteiligten sich mit eigenen Programmen an dem Event, das 2016 zum ersten Mal veranstaltet worden war. Eine Premiere waren fünf sogenannte Filmbuden. Besucher konnten dort alte, private Filmaufnahmen von Menschen aus dem Revier anschauen. Dafür hatten Bewohner fast 1000 Streifen zur Verfügung gestellt. Weitere Programmkategorien waren Musik, Kleinkunst, Fußball und gemischte Tüte. Die Büdchen kamen in Ballungsräumen während der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode. Unternehmer versuchten einst die Arbeiter an den Trinkhallen mit Mineralwasser zu versorgen, um den Alkoholkonsum einzudämmen.

Grönemeyer: Zeichen gegen Rechtsextremismus Neonazi-Rockfestival verboten Herbert Grönemeyer hat beim Musikfestival "Jamel rockt den Förster" ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt. Er wolle den Veranstaltern den Rücken stärken und ein Signal setzen, sagte der 62-Jährige vor 1.200 Zuschauern, bevor er Songs wie "Die Härte" und "Mensch" sang. Ins Leben gerufen wurde das Festival in Jamel 2007 von Birgit und Horst Lohmeyer, die sich seit Jahren gegen die rechtsextreme Szene in dem 40-Einwohner-Dorf bei Wismar wehren. Das ehrenamtlich organisierte Musikfest soll nach Auskunft der Veranstalter zeigen, wie man sich "entspannt und gewaltfrei für Demokratie und gegen Rechtsradikalismus" aussprechen könne. Wer dort auftritt, wird vorab nicht öffentlich gemacht. Schirmherrin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Ein für den heutigen Samstag im thüringischen Mattstedt geplantes Neonazi-Rockfestival darf nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar dagegen nicht stattfinden. Es bestätigte ein von der Gemeinde verhängtes Nutzungs- und Betretungsverbot für das Gelände und wies einen Widerspruch der Organisatoren zurück. Nicht alle Eigentümer hätten es erlaubt, das Gelände zu nutzen, hieß es zur Begründung.

Maas: Deutschlandjahr für neue USA-Strategie nutzen Deutschlandjahr soll zu einer "Luftbrücke des 21. Jahrhunderts" werden Außenminister Heiko Maas will das am 3. Oktober beginnende Deutschlandjahr in den USA für seine neue transatlantische Strategie nutzen. "Es ist höchste Zeit, die transatlantische Partnerschaft neu zu vermessen - nüchtern, kritisch, aber auch selbstkritisch", erklärte der SPD-Politiker in einer Pressemitteilung anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Deutschlandjahr in Berlin. Die Beziehungen sind seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump schwieriger geworden. Laut Robin S. Quinville, der Gesandten der US-Botschaft in Berlin, zähle Amerika auf Deutschland: "Wir wollen, dass Deutschland mehr mit uns tut", sagte sie. Der Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt, Andreas Görgen, sagte, das Deutschlandjahr solle in Anlehnung an die Luftbrücke nach dem Krieg zu einer "Luftbrücke des 21. Jahrhunderts" werden. Seitens des Goethe-Instituts seien "Bildungs- und Kulturprogramme wirksam, um auch kritische Punkte im deutsch-amerikanischen Verhältnis anzusprechen und eine gemeinsame Verständigung zu erreichen". Das Deutschlandjahr wird vom Auswärtigen Amt gefördert, vom Goethe-Institut umgesetzt und vom Bundesverband der Deutschen Industrie unterstützt. Mehr als 200 Partner sind mit über 1000 Veranstaltungen in allen US-Bundesstaaten in beteiligt.