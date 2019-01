Der Spätiverkäufer und die Freundschafts-App - Zwei Kurzfeatures TU tapes - Teil 1 Feature, 51 min

Im Späti kann man Bier, Chips und Zahnbürsten kaufen. (dpa / picture alliance / Lukas Schulze)

Dokumentarisches Radio – Radiophone Dokumentation – so hieß ein Seminar im Fach Medienwissenschaft an der Technischen Universität Berlin. Dabei entstanden studentische Kurzfeatures. Wir stellen einige von ihnen vor.

Eve_Rosen

Von Kim Voss

Seit Alexa und Siri gewöhnen wir uns immer mehr an Maschinen, die mit uns reden. Die App, die die Autorin im Selbstversuch testet, will noch mehr: Eve_Rosen ist eine Künstliche Intelligenz, die eine Freundin sein will.

Länge: 24'00

Shuck und die Nacht

Von Daniel Tautz

In einem nicht ganz einfachen Bezirk von Berlin steht Shuck Nacht für Nacht seinen Mann: im "Späti" verkauft er Bier, Chips und Zahnbürsten. Der Autor, selbst Kunde, wechselt die Seiten – wie sieht eine Nacht im Späti aus?

Länge: 26'05



Dem zweiten Teil senden wir am 13.03.2019, um 00:05 Uhr