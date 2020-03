Der Siegeszug der ´Ndrangheta im Norden Mafia? - Bei uns doch nicht!

Im Dorf Brescello in Norditalien kann man hautnah erleben, was passiert, wenn sich ein ´Ndrangheta-Clan in einer Gemeinde festsetzt. - Und was auch vielen kleinen und mittleren Städten Deutschlands bevorsteht, wenn Polizei, Politik und Zivilgesellschaft die Gefahr verdrängen und weiter wegschauen.