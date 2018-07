Kulturnachrichten

Sonntag, 29. Juli 2018

Der Schriftsteller Wladimir Woinowitsch ist tot Der Russe starb im Alter von 85 Jahren Der Schriftsteller Wladimir Woinowitsch ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Woinowitsch wurde 1932 in Stalinabad (Duschanbe) geboren. Seine ersten Arbeiten wurden in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre veröffentlicht. In den 1960er Jahren erschien das Gedicht „Vierzehn Minuten vor dem Beginn“(„Ich glaube Freunde, Karawanen von Raketen “), vertont und zur inoffiziellen Hymne der sowjetischen Kosmonautik. In den späten 1960er Jahren nahm Voinovich aktiv an der Menschenrechtsbewegung teil. Dadurch geriet er mit den Behörden in Konflikt. Im Jahr 1980 wurde er aus dem Schriftstellerverband geworfen und aus der UdSSR ausgewiesen. Im Jahr 1990 kehrte in seine Heimat zurück und wurde offiziell rehabilitiert. Woinowitsch wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem russischen Staatspreis für den Roman "Aglaja Rewkinas letzte Liebe". Seit der Rehabilitation pendelte er zeitweise zwischen München und Moskau. Seine Werke sind bislang in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. 2016 wurde er mit dem Lew-Kopelew-Preis ausgezeichnet.

Bildungsministerin Karliczek fordert Wertedebatte Anlass ist der Rückzug Mesut Özils aus der Nationalmannschaft Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat angesichts der Diskussion um Rassismus und Integration in Deutschland nach dem Rückzug Mesut Özils aus der Nationalmannschaft eine Wertedebatte gefordert. "Wir müssen dringend eine ruhige und gründliche Diskussion darüber führen, wie wir miteinander leben wollen und was einem toleranten Umgang im Weg steht", sagte die CDU-Politikerin dem "Tagesspiegel" (Sonntag). Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping klagte, es gebe in Deutschland eine zunehmende Unmenschlichkeit. Zwar sei nicht das ganze Land rassistisch. Doch habe es in den vergangenen Jahren "eine Rechtsverschiebung" gegeben. Was als sagbar und machbar gelte, sei "immer mehr ins Unmenschliche verschoben worden". So werde diskutiert, "ob man Flüchtlinge im Mittelmeer retten oder einfach ersaufen lassen soll", sagte Kipping.

Papst nimmt Rücktritt von US-Kardinal an Nach Missbrauchsvorwurf ist Kardinal McCarrick zurück getreten Papst Franziskus hat den Rücktritt eines prominenten US-Kardinals angenommen, dem der Missbrauch Minderjähriger vorgeworfen wird. Der emeritierte Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, dürfe auch keine öffentlichen Ämter mehr ausführen, teilte der Vatikan mit. McCarrick habe sein Rücktrittsgesuch am Freitag eingereicht. Der 88-Jährige muss nun laut Vatikan in einem Haus bleiben, wo er ein "Leben des Gebets und der Buße" führen solle, bis die Vorwürfe gegen ihn vor einem Kirchengericht geklärt seien. Dem Kardinal wird laut US-Medien unter anderem vorgeworfen, in seiner Laufbahn als Geistlicher in den letzten Jahrzehnten in den USA Minderjährige und Priesteranwärter missbraucht oder sexuell belästigt zu haben. Die Erzdiözese in New York hatte mitgeteilt, dass Anschuldigungen gegen ihn als "glaubwürdig" eingeschätzt würden.