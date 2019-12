Kulturnachrichten

Montag, 9. Dezember 2019

Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot Wolfgang Winkler starb im Alter von 76 Jahren an einem Krebsleiden, wie der Intendant des Neuen Theaters Halle, Matthias Brenner, mitteilte. Bekannt wurde der Schauspieler durch seine Rolle in der Serie Polizeiruf 110. Mit Jaecki Schwarz an der Seite spielte er 17 Jahre lang den Hauptkommissar Schneider. Winkler wirkte in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen mit und war außerdem lange am Landestheater Halle zu sehen.

Bibo und Oscar: "Sesamstraße"-Darsteller Caroll Spinney ist tot Er spielte Jahrzehnte die "Sesamstraße"-Figuren Bibo und Oscar - jetzt ist US-Schauspieler Caroll Spinney gestorben. Das teilte die Organisation Sesame Workshop mit. Der 85-Jährige habe schon länger an der Bewegungsstörung Dystonie gelitten, hieß es. Sie seien Spinney immens dankbar für alles, was er für die Kindersendung und für Kinder in aller Welt getan habe, betonte Mitbegründerin Joan Ganz Cooney in der Mitteilung. In den 1960er Jahren war der Puppenspieler und Komiker Spinney auf "Sesamstraße"-Erfinder Jim Henson getroffen. In den ikonischen Rollen des großen, gelben Vogels Bibo und des griesgrämigen Oscar aus der Mülltonne arbeitete Spinney ab der ersten Sendung im Jahr 1969 mit.

Unesco berät in Kolumbien über Anträge für Welterbe-Liste Experten der Unesco beraten ab Montag in Kolumbien über mehr als 40 mögliche Neuzugänge für die Liste des immateriellen Kulturerbes. Die Schweiz und Frankreich bewerben sich mit der Tradition des Bergsteigens in den Alpen. Ägypten und gut ein Dutzend weitere arabische Länder wollen die Kultivierung der Dattelpalme als Kulturerbe anerkennen lassen, Thailand seine Massagekunst. Einen deutschen Antrag gibt es in diesem Jahr nicht. Die ersten Entscheidungen des in Bogotá tagenden UN-Komitees werden ab Dienstag erwartet. Die Liste des immateriellen Kulturerbes umfasst fast 430 Titel aus Bereichen wie Tanz, Theater, Musik und Handwerk.

Nominierungen für Golden Globes werden verkündet In Hollywood werden am Montag die Nominierungen für die 77. Golden Globe Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen des Verbands der Auslandspresse in 25 Film- und Fernsehkategorien gelten nach den Oscars als die wichtigsten amerikanischen Filmpreise. Zu den Filmfavoriten zählen unter anderem "The Irishman", "Joker" und "Once Upon a Time... in Hollywood". Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel werden am 5. Januar in Beverly Hills verliehen.