Der Sänger und YouTuber Troye Sivan "Coming Out" als Erfolgsbasis

Jenni Zylka im Gespräch mit Andreas Müller

Der Sänger und YouTuber Troye Sivan bei einem Konzert in New York (Nancy Kaszerman/ imago )

Schwul zu sein gehört bei dem australischen Sänger und YouTuber Troye Sivan zum Erfolgsrezept, beobachtet die Journalistin Jenni Zylka. Und sie begrüßt, dass die Musikbranche da keine Tabus mehr kennt.

Der australische Sänger und YouTuber Troye Sivan ist 23 Jahre alt und sein Werdegang klingt ziemlich zeittypisch: Schon als 12-Jähriger stellte er Songs bei YouTube ein, dann wurde er über eine Talentshow im Fernsehen zu einem Teenie-Idol. Er spielte in ein paar Filmen mit, bis er schließlich er bei der EMI Australia einen Vertrag unterschrieb. Gerade erscheint sein zweites Album, und Sivan ist als Support Act mit Taylor Swift auf Tour. Seine Musik ist klassischer Pop, die Videos sind knallig bunt.

Knuddeln und Teddybären

Dass der Pop-Star seit Jahren offen mit seiner Homosexualität umgeht, hat Troyes Erfolg nie geschadet – im Gegenteil. Er habe seine Fans in einer Phase abgeholt, in der sie auch noch seinen Hetero-Sexappeal brauchten und präpubertär seien, sagte die Journalistin Jenni Zylka über das Phänomen im Deutschlandfunk Kultur. "Die stehen noch auf Knuddeln und Teddybären und Freunde und Freundinnen."

Die Journalistin Jenni Zylka spricht darüber, dass Queersein heute bei Musikern sogar zum Verkaufsargument wird (Deutschlandradio / Andreas Buron)

Das könne man auch in Sivans Video "Youth" sehr gut sehen. "Da liegt er im Bett, in so einem großen Bett mit Jungs und Mädchen, alle knuddeln, umarmen sich und haben sich lieb und haben Bärchen und Einhörner." Da brauche man noch keinen, der den Macker markiert. Interessant sei auch, dass Sivan gesagt habe, dass er in jungen Jahren nicht gewusst habe, wo er andere queere Menschen treffen könnte. Bei seinen Konzerten sei das nun für unter 18-Jährige möglich, die abends noch nicht in die Bars dürften.

Erzählen vom Schwulsein

Der Popstar habe 2015 sein öffentliches Bekenntnis zur eigenen Homosexualität auf YouTube inszeniert, wie es in den USA heute oft üblich sei. Das Video "Coming Out" sei acht Minuten lang und habe bis heute acht Millionen Klicks erreicht. Darin erzähle er seinen Fans von seinem Schwulsein. Es sei in der Musikszene heute kein Tabu mehr wie früher. "Eigentlich ist das doch eine ganz hübsche Entwicklung", sagte Zylka.