Kulturnachrichten

Mittwoch, 18. März 2020

Der russische Skandalautor Eduard Limonow ist tot Der umstrittene russische Schriftsteller und Oppositionspolitiker Eduard Limonow ist tot. Wie russische Agenturen meldeten, starb er im Alter von 77 Jahren in einem Moskauer Krankenhaus. Limonow war in den 1970er-Jahren aus der Sowjetunion ausgereist und später nach Frankreich emigriert. Nach dem Ende der Sowjetunion gründete der Regierungsgegner die nationalbolschewistische Partei in Russland. Sie wurde 2007 als extremistisch verboten. Limonow organisierte unter anderem auch die sogenannten Märsche der Dissidenten gegen die Politik von Präsident Putin mit und wurde auch mehrmals festgenommen.

Gold-Münzenurteil gefallen Der Eigentümer der gestohlenen Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum ist mit einer Klage gegen seine Versicherung gescheitert. Das hat das Landgericht entschieden. Die Versicherung hatte bisher nur 20 Prozent der Versicherungssumme ausgezahlt. Der Eigentümer, der die Münze an das Museum ausgeliehen hatte, verlangte weitere 3,36 Millionen Euro.

Das Gericht argumentierte, die Sicherheitsmaßnahmen im Museum seien vernachlässigt worden.

Zahlreiche Kinos ab sofort geschlossen Immer mehr Kinos in Deutschland bleiben wegen der aktuellen Situation ab sofort geschlossen. So teilten unter anderem die Ketten Cinemaxx und Cinestar mit, dass alle ihre Kinos von der sofortigen Schließung betroffen sind. Wie lange die neue Regelung in Kraft bleiben soll, ist nicht einheitlich geregelt. Einige Städte kündigten demnach an, dass die Kinos bis Mitte April geschlossen bleiben - in anderen ist sogar die Rede von Schließungen bis Mitte Juni. In Deutschland gibt es den Angaben zufolge rund 4000 Leinwände in mehr als 700 Kinos.

Deutscher Musikrat appelliert an Kirchen Der Deutsche Musikrat hat an die Kirchen appelliert, soziale Verantwortung für die Kirchenmusiker zu übernehmen. Konkret bedeute dies, vereinbarte Honorare für bevorstehende Veranstaltungen auch dann auszuzahlen, wenn diese abgesagt würden, erklärte der DMR-Präsident Martin Maria Krüger in einem offenen Brief an die Kirchen. Krüger adressierte den Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, und an den Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.

Onlinemagazin "Republik" bleibt Die Finanzierung des Schweizer Onlinemagazins "Republik" ist vorerst gesichert. Dem Unternehmen hatte wegen fehlender Millionen zuletzt die Schließung gedroht. Laut Gründer Constantin Seibt haben nun fast 21 000 Menschen ein Abo abgeschlossen. Dazu hätten Investoren 2,5 Millionen Franken (rund 2,4 Millionen euro) riskiert. Seibt schrieb auf Twitter, das sei alles andere als selbstverständlich, man sei jedem einzelnen Leser zu Dank verpflichtet. Man werde nun nichts Euphorisches machen, sondern das Geschäftsmodell stabilisieren.