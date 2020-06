Der RIAS Kammerchor mit Werken zwischen Renaissance und Arvo Pärt Reflections - Spiegelungen

Moderation: Ruth Jarre

Durch Spiegelungen im Aufnahmeort Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem werden neue Sichtachsen möglich. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Chor a cappella wird an diesem Abend mit Percussion kombiniert, in einem Programm mit Werken vom 16. bis ins 21. Jahrhundert. Die neuen Werke spiegeln dabei die alte Musik wider. Im Mittelpunkt: runde Geburtstage von Arvo Pärt und Gija Kancheli.

Das geplante 6. Abonnementkonzert des RIAS Kammerchors Berlin kann in seiner ursprünglichen Planung nicht vor Publikum stattfinden. Aber unsere Mikrophone stehen für Sie in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem bereit, um den Abend doch zu übertragen - unter allen gebotenen Maßnahmen.

Der Programmschwerpunkt ist geblieben, auch wenn das zurzeit mit einem stark verkleinertem Chor gar nicht so einfach ist: Es sollte Musik von Arvo Pärt erklingen - zu seinem 80. Geburtstag, und von Gija Kancheli, dessen 85. Geburtstag gefeiert werden sollte - leider ist er Ende letzten Jahres gestorben.

Strahlkraft der Renaissance

Werke der beiden Jubilare werden kombiniert - quasi gespiegelt - mit Werken aus der englischen Tradition von der Renaissance bis in die Gegenwart, die sich auf ähnliche oder gleiche Texte beziehen.

Als weitere Spiegelachse fungieren die Percussion-Werke, gespielt von Michael Weilacher. "Lulling the sun" von Gija Kantscheli für Chor und Percussion ist dabei sogar aus dem ursprünglichen Programm übernommen worden.

Gija Kancheli am 15. Oktober 2018 in seiner Sommerwohnung in Tiflis (Georgien) (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Gija Kancheli hat durch seine georgische Herkunft eine ganz besondere Bindung an den Gesang, der in seinem Heimatland eine große Rolle spielt. Ganz alte wie neue Chorliteratur ist die wichtigste, von allen Schichten und überall gepflegte Musiktradition.

Großer Chor gesplittet

Es war der große Wunsch von Justin Doyle, dass alle Sängerinnen des RIAS Kammerchors vor der Sommerpause noch einmal die Möglichkeit hatten, aufzutreten. So hat er den Chor in zwei Gruppen zu je 12 Sängern geteilt.

Einige Mitglieder des RIAS-Kammerchores stehen verstreut auf der Orgelempore in der Kirche. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Wegen der strengen Abstandsregeln vor allem beim Singen derzeit, sind die Chorwerke der ersten Konzerthälfte in einer Aufzeichnung vom Nachmittag zu hören, die Chorwerke der zweiten Hälfte und sämtliche Werke für Percussion erklingen live.

Für das Dirigat konnte Michael Alber gewonnen werden, der dem Chor als Gastdirigent seit Jahren eng verbunden ist.

Sie wollen unser Konzert in besonderer Qualität verfolgen? Dann wechseln sie während der Sendung hier auf unseren hochaufgelösten Stream (ACC 256 kbit/sec.).

Live aus der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem



Will Todd

"Christus est stella"

Arvo Pärt

"O Morgenstern"

Leah Muir

"Just 34" for extended Marimbaphon und Vibraphon

Arvo Pärt

Magnificat

Orlando Gibbons

Magnificat

Ali N. Askin

Nr. 1 -3 aus: "6 Stücke für Vibraphon"

Arvo Pärt

Nunc Dimittis

Gustav Holst

Nunc Dimittis

ca. 21:50 Konzertpause

Chefdirigent Justin Doyle und Michael Weilacher im Gespräch

Ali N. Askin

6 Stücke für Vibraphon

Nr. 4 bis 6

Arvo Pärt

Da Pacem Domine

John Sheppard

In pace

Christopher Dean

Mourning Dove Sonett für Vibraphon

Gija Kantscheli

"Lulling the Sun" für Chor und Percussion

Arthur Sullivan

"The long day closes"

John Tavener

A hymn to the mother of God

Michael Weilacher, Percussion

RIAS Kammerchor

Leitung: Michael Alber