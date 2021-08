Der Musiksender MTV wird 40 Jahre alt

Montag, 2. August 2021

Der einflussreichste Musiksender der Welt feiert heute seinen 40. Jahrestag. Am 1. August 1981 sprachen Junge, hippe Moderatoren – sogenannte Video Jockeys – das Fernsehpublikum an. Bis Ende der 1990er Jahre entwickelte das Programm eine umwälzende kulturelle Kraft. Es trieb beispielsweise Karrieren von Musikern wie Madonna voran. Doch mit der Entwicklung zahlreicher Online-Angebote wie YouTube rutschte der Sender in die Bedeutungslosigkeit. Bis heute ist MTV auf Sendung, allerdings ohne seinen damaligen Avantgardismus. Das Grammy Museum im US-Bundesstaat Mississipi widmet seinem runden Jahrestag eine eigene Ausstellung.

Die Schauspielerin Barbara Colceriu ist für ihre künstlerische Leistung bei den Nibelungen-Festspielen mit dem Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet worden. Das Kuratorium der Festspiele würdigte die Schauspielerin am Sonntag für ihre Rolle als Kurfürst Friedrich von Sachsen im Stück "Luther" von Lukas Bärfuss. Sie lasse das Publikum "mit scheinbarer Beiläufigkeit und großer Virtuosität" in die Abgründe der Figur blicken, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums, Hans Werner Kilz, zum Abschluss der Nibelungen-Festspiele. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Beate C. Arnold ist die neue Künstlerische Leiterin der Großen Kunstschau Worpswede. Sie hat zum August die Nachfolge von Jörg van den Berg angetreten, teilte der Worpsweder Museumsverbund am Sonntag mit. Van den Berg hat die Leitung des Museums Morsbroich in Leverkusen übernommen. Arnold werde zugleich ihre Aufgabe als Wissenschaftliche Leiterin und Vorstand der Barkenhoff-Stiftung Worpswede fortführen, hieß es. Die Kunstschau ist mit einer Dauerausstellung Heimat der berühmtesten Gemälde der ersten Worpsweder Malergeneration: Gezeigt werden in dem Haus Werke von Heinrich Vogeler, Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker, Ottilie Reylaender, Hans am Ende, Fritz Overbeck, Fritz Mackensen und Carl Vinnen. Ergänzt wird die Präsentation durch plastische Arbeiten von Bernhard Hoetger.