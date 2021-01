Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. Januar 2021

Der Magier Siegfried ist tot Der Magier Siegfried Fischbacher, bekannt durch das Zauberduo "Siegfried und Roy", ist tot. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, starb Fischbacher im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Las Vegas. "Siegfried und Roy" gelangten mit ihren weißen Königstigern zu Weltruhm. Jahrzehntelang züchteten sie in Kooperationen mit Freizeitparks die Tiere selbst. Im Jahr 2003 wurde Roy auf der Bühne von einem Tiger schwer verletzt, danach beendeten die beiden Magier ihre Karriere.

Mexikos Präsident will staatliches soziales Netzwerk Mexikos linksgerichteter Präsident Andres Manuel Lopez Obrador will nach der Sperre der privaten Profile von US-Präsident Donald Trump bei Twitter und Facebook ein staatliches soziales Netzwerk im eigenen Land aufbauen. Globale Unternehmen wie Facebook oder Twitter seien "wie die Heilige Inquisition", zitiert die Zeitung "Milenio" Lopez. Er strebe die Gründung einer eigenen Plattform an, die das Recht auf freie Meinungsäußerung und Kommunikation garantiere. Mexiko dürfe kein Land der Zensur werden.

Schwedische Schauspielerin Mona Malm gestorben Die schwedische Schauspielerin Mona Malm ist tot. Die Film-, Fernseh- und Theaterdarstellerin starb nach Angaben ihres Sohnes bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren in einem Krankenhaus in ihrer Geburtsstadt Stockholm, wie mehrere schwedische Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TT meldeten. Deutschen Filmfreunden ist Malm vermutlich vor allem für ihre kleineren Auftritte in "Fanny und Alexander" und weiteren Ingmar-Bergman-Filmen bekannt. Die mehrfach ausgezeichnete Schwedin begann schon als Kind mit dem Schauspiel. Seitdem war sie an einer Vielzahl von schwedischen Produktionen beteiligt, darunter viele Filme und Theaterstücke. Später kam auch eine Reihe von Fernsehserien hinzu, etwa die in Schweden populäre Comedy-Serie "Solsidan". 2010 erhielt sie den Ehrenpreis des schwedischen Filmpreises Guldbagge, den sogenannten Hedersguldbaggen.

Prodemokratische Webseite in Hongkong gesperrt Ein Internetanbieter in Hongkong hat nach eigenen Angaben den Zugang zu einer prodemokratischen Webseite gesperrt. Das sei im Einklang mit den Bestimmungen des nationalen Sicherheitsgesetzes in der Sonderverwaltungszone erfolgt, hieß es in einer Erklärung von Hong Kong Broadband. Gesperrt wurde die Webseite HKChronicles. Sie hatte Informationen zu Läden zusammengetragen, die die prodemokratische Bewegung unterstützt hatten. Die Webseite veröffentlichte während der Massenproteste gegen die Regierung 2019 persönliche Daten und Bilder von Polizisten und Anhängern der Politik Pekings. Die Sperrung von HKChronicles schürt Sorgen, dass Peking seine Kontrolle über die Sonderverwaltungszone weiter ausbaut.

Kulturstiftung unterstützt Projekte in Berlin Mehrere Projekte in Berlin erhalten in diesem Jahr Fördermittel von der Kulturstiftung des Bundes. So wurden rund 3,43 Millionen Euro für 24 von der interdisziplinären Jury ausgewählte Initiativen in der Hauptstadt bewilligt, wie die Kulturstiftung in Halle an der Saale mitteilte. Darunter befänden sich Kunstausstellungen wie auch Bühnen- und Filmprojekte. Zu den unterstützten Institutionen zählen den Angaben zufolge die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Konzerthaus Berlin, das Junge Staatstheater Berlin sowie das Haus der Kulturen der Welt.

Shakira verkauft Songrechte Die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira (43) hat ihre Songrechte zu 100 Prozent an das Unternehmen Hipgnosis verkauft. Der von Merck Mercuriadis geleitete Hipgnosis Songs Fund verwaltet geistiges Eigentum und Liedrechte. Der Verkauf umfasst Shakiras Katalog mit 145 Songs und Welthits wie "Wherever, Whenever" oder "Hips Don't Lie" - aber keine künftigen Kompositionen. Hipgnosis hatte erst kürzlich den Erwerb von 50 Prozent der Songrechte des kanadisch-amerikanischen Folkrock-Musikers Neil Young bekanntgegeben.

Gewerkschaft gegen Sitzenbleiben Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat sich dafür ausgesprochen, aufgrund der Corona-Umstände in diesem Schuljahr auf das Sitzenbleiben zu verzichten. "Eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise verlangt besondere Regelungen", sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich wie die Gewerkschaft sprach sich auch der Verband Bildung und Erziehung für eine flexible Bewertung der Leistungen und Umstände der Schüler durch die Lehrkräfte aus. "Einen generellen Corona-Bonus wird es aber nicht geben", so Verbands-Chef Udo Beckmann.

Auch Snapchat sperrt Trump dauerhaft Nach Twitter hat mit Snapchat ein weiteres soziales Netzwerk den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump dauerhaft ausgesperrt. Dessen Account bei dem Messengerdienst werde eingestellt, wie eine Sprecherin des Betreibers Snap mitteilte. Diese Entscheidung erfolge "im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auf der Grundlage seiner Versuche, Fehlinformationen, Hassreden und Anstiftung zur Gewalt zu verbreiten". Snap hatte Trumps Account nach dem gewaltsamen Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol zunächst vorübergehend gesperrt. Auf Snapchat können Clips oder Bilder erstellt werden, die nur für wenige Sekunden sichtbar sind.

Älteste Höhlenmalerei der Welt in Indonesien entdeckt Das lebensgroße Bild eines Sulawesi-Wildschweins ist mindestens 45.500 Jahre alt. Wie die Fachzeitschrift "Science Advance" berichtet, liefert der Fund den frühesten Beweis für die menschliche Besiedlung der Region. Das Bild wurde mit dunkelroten Ockerpigmenten gemalt und bereits 2017 in einer prähistorischen Kalkstein-Höhle auf der indonesischen Insel Sulawesi entdeckt. Nach Angaben der Studien-Autoren stammt die bis dato älteste Höhlenmalerei auch von der Insel. Sie zeigt eine Gruppe teils menschlicher, teils tierischer Figuren, die Säugetiere jagen. Das Bild wurde auf ein Alter von mindestens 42.900 Jahre geschätzt.

PEN will Auslieferungsstopp für Journalist aus Kaschmir Die Schriftstellervereinigung PEN fordert einen Stopp der Auslieferung des kaschmirischen Journalisten Muhammad Azhar Shah von Deutschland nach Pakistan. Eine Abschiebung nach Islamabad könne ihn in Lebensgefahr bringen. Shah befinde sich derzeit in Auslieferungshaft in Ingelheim, die Abschiebung ist für Montag geplant. Der PEN-Appell richtet sich an die rheinland-pfälzische Landesregierung und das Bundesinnenministerium. Shah hat sich den Angaben zufolge in Artikeln für einen unabhängigen Staat Kaschmir eingesetzt. Daraufhin erhielt er Todesdrohungen und floh nach Europa. Eine Online-Petition gegen seine Auslieferung haben 41.000 Menschen unterzeichnet.

documenta soll doch planmäßig stattfinden Nachdem die Generaldirektorin der 15. documenta, Sabine Schormann, im Deutschlandfunkkultur Bedenken geäußert hatte, dass die Kunstausstellung wie geplant stattfinden kann, zeigte sie sich heute gegenüber der Nachrichtenagentur dpa optimistisch. Die Ausstellung solle trotz der Corona-Pandemie vom 18. Juni bis 25. September 2022 in Kassel gezeigt werden. Sie sei zuversichtlich, dass nicht zuletzt durch die Impfungen eine Rückkehr in ein möglichst normales Leben in absehbarer Zeit gelingen könne. Selbstverständlich werde gemeinsam mit der Künstlerischen Leitung und den Gremien der Entwicklungsverlauf der Pandemie sehr genau betrachtet, ergänzte sie. Die documenta-Vorbereitungen liefen derzeit weiter, im Sommer solle dann über die nächsten Schritte entschieden werden.

Kilian Engels wird neuer Kurator der Wiesbaden Biennale Das Kunst- und Theaterfestival Wiesbaden Biennale bekommt einen neuen Kurator. Kilian Engels wird ab der Spielzeit 2021/2022 den Posten übernehmen und gemeinsam mit Theaterintendant Uwe Eric Laufenberg die nächste Ausgabe des Festivals realisieren, wie das hessischen Staatstheater Wiesbaden mitteilte. Er leitete den Angaben zufolge unter anderem das Münchner Festival "Radikal jung" und war Chefdramaturg am Münchner Volkstheater. Zudem sei er für die Salzburger Festspiele, die Mülheimer Theatertage und die Bonner Biennale im Einsatz gewesen. Engels tritt die Nachfolge von Maria Magdalena Ludewig und Martin Hammer an. Ludewig war 2019 tödlich verunglückt. Gemeinsam mit Hammer hatte sie von 2016 und 2018 die Wiesbaden Biennale künstlerisch gestaltet.

"Daily Telegraph"-Inhaber ist 86-jährig gestorben Der britische Milliardär David Barclay, zu dessen Milliarden-Imperium unter anderem die Tageszeitung „Daily Telegraph“ gehörten, ist mit 86 Jahren gestorben. Wie die Zeitung berichtete, erlag der mehrfache Milliardär bereits am Sonntag den Folgen einer kurzen Erkrankung. Der britische Premierminister Boris Johnson, der früher selbst für den „Telegraph“ arbeitete und als Brüssel-Korrespondent der Zeitung harsche Kritik an der EU übte, erklärte im Kurznachrichtendienst Twitter seinen „Respekt“ und seine „Bewunderung“ für Barclay. Dieser habe mit dem Einstieg beim „Telegraph“ 2014 eine große Zeitung gerettet und Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen.