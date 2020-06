Der Mädchenchor Hannover in Hitzacker 2019 Wenn Chor-Romantik so eingängig wie ein Aufbaulied ist

Moderation: Olga Hochweis

Das muss man sich erst einmal trauen: Aufbau-Lieder mit romantischen mixen. Der Mädchenchor Hannover hat es. (Musiktage Hitzacker / Heine)

Was haben Brahms- und Massenlieder der DDR gemeinsam? Eingängige Melodien, die Lust machen, in Gemeinschaft zu singen. Der Mädchenchor Hannover stellt in einem außergewöhnlichen Programm solche Lieder vor, die aus ganz konträren Zeiten stammen.

"Wie toll, dass der Chor Verrücktes macht.", schrieb Intendant Oliver Wille begeistert über das kontrastreiche Programm des Mädchenchors Hannover - eines der weltbesten Jugendchöre seiner Kategorie.

Der Chor hatte sich auf seine Einladung, verbunden mit einem Experiment, eingelassen. Das Festival Sommerliche Musiktage Hitzacker stand 2019 unter dem Motto "grenzenlos" und beschäftigte sich mit dem Jubiläum "30 Jahre nach dem Mauerfall".

Der Mädchenchor Hannover bei ihrem Auftritt 2019 bei den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker. (Musiktage Hitzacker / Heine)

Der Chor stellte bürgerliche Chormusik der Romantik neben Werke des 20. Jahrhunderts, in Besonderem Massen-und Aufbaulieder der DDR wie etwa "Sag mir wo Du stehst" - welch weit entfernte Pole.

Doch sie haben verschiedene musikalische Gemeinsamkeit: die eher konservative Tonsprache, eingängige Melodien und einfache Harmonik.

Wenn alle mitsingen sollen

Dahinter stand der Wunsch, möglichst viele Menschen zu erreichen und selbst zum Mitsingen einzuladen - ob nun vor 150 Jahren, als sich im Zuge bürgerlicher Emanzipation viele Laienchöre bildeten oder aber in DDR-Zeiten zum Propaganda-Zweck.

Und so setzte das Ensemble unter Leitung von Gudrun Schöfel und Andreas Felber bei seinem Konzert bewusst auf ästhetische und inhaltliche Brüche.

Aufzeichnung des Konzertes vom Festival "Sommerliche Musiktage Hitzacker" vom 3. August 2019 im Verdo-Konzertsaal

Max Reger

"Abendgang im Lenz"

"Im Himmelreich ein Haus steht"

Hartmut König

"Sag mir, wo du stehst"

Francis Poulenc

"La petite fille sage"

"Le hérisson"

Robert Schumann

"Die Cappelle"

"Rosmarien" op. 91 Nr. 1

Anatoli Novikov

"Lied der Weltjugend"

Claude Debussy

"Salut printemps"

Johannes Brahms

"Ich hab die Nacht geträumet"

"Ich fahr dahin"

Hanns Eisler

"Auferstanden aus Ruinen"

Heinrich Herzogenberg

"Wehmut"

"Tanzlied"

Reinhold Limberg

"Bau auf, bau auf, Freie Deutsche Jugend, bau auf!"

Petr Eben

"Maches Epithymia"

"Algedon"

"Amfisbetesis"

Iris ter Schiporst

"No Sir, we will not..."

Demian Ewig, Klavier

Mädchenchor Hannover

Leitung: Gudrun Schröfel und Andreas Felber