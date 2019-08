Der lyrische Kommentar Warum Trump so gern Grönland kaufen würde

Von Marcel Beyer

Es klang wie ein Witz: Donald Trump sagte seine Reise nach Dänemark ab, weil Regierungschefin Mette Frederiksen Grönland nicht verkaufen will. Was in dem Kopf des US-Präsidenten vor sich ging? Ein lyrischer Kommentar von Marcel Beyer.

Grönland

Und als der längste Rammsteinsommer,

den es jemals gab, zu Ende ging,

verspürte ich ein seltsames Verlangen.

Ich hatte die Nase einfach voll





von euren Klagen, von eurem elenden

Festlandgewinsel jeden Tag. An

einem freien Wochenende fühlte ich

mich mit einem Mal so insellos, wie





nackt unter Golfern. Mir wurde klar, ich

brauche eine eigene Insel, nur für

mich. Ich brauch ein richtig großes

Inselding. Und ich entschied und sagte





es mir vor dem Badezimmerspiegel offen

ins Gesicht: Ich möchte Grönland

haben. Ich sagte: Nimm das Glück in

deine Hand. Ich sagte: Hilf dir selbst,





dann wird dir geholfen. Früher, ja, früher

bekamen die Großen ihre Inseln noch

geschenkt, Inseln, so groß, man konnte

sich dort wochenlang verlaufen. Denkt





mal an Napoleon auf Sankt Helena. Ich

muß mir alles selber kaufen. Ich

brauche Kälte. Schnee. Ich brauche Eis.

Ich brauche endlich den Beweis, daß





man im meterhohen Schnee mit weißen

Bällen golfen kann. Ich fühl mich

insellos, das ist nicht fair, ich will ganz

viele penguins und einen echten,





großen, starken polar bear. Ich möchte

zusehen, wie der Eisbär einen

Pinguin verspeist. Ich hab ein Recht

darauf. Ich zahle gut. Ich zahle jeden





Preis. Wie stehe ich denn ohne eigene

Insel da? Der leichte, suppenwarme

Wind spielt mit meinem langen,

gelben, welken Haar, und ich steh





immer noch, allein, ein Polyesterriese,

am achten Loch auf meinem

Golfplatz hier im grönlandfernen,

rammsteinsommerlichen Florida.

Marcel Beyer ist vielfach ausgezeichneter Lyriker, Erzähler und Romancier, Hörspiel-Autor und Opern-Librettist, Essayist und Herausgeber. Seit über 20 Jahren lebt er in Dresden.