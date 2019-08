Der lyrische Kommentar Vom Wasser

Von Ulrike Almut Sandig

Demonstration der "FridaysForFuture"-Bewegung: Die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig widmet den Engagierten ein Gedicht. (imago images / IPON)

In unserem "Lyriksommer" bitten wir Autoren zu poetischen Kommentaren zum Tagesgeschehen. Die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig widmet ihr Gedicht „vom Wasser“ den engagierten Jugendlichen von der FridaysForFuture-Bewegung.

den #FridaysForFuture Klimaprotesten gewidmet



vom Wasser





kommt alles, das spricht.



das Wasser kümmert es nicht



dass alles, was wir sind



aus Wasser besteht wie Kinder



aus einem kranken Gensatz



ihrer Erzeuger, der gespenstisch



in seine Bestandteile zerfällt



wie Flüssigkeit in nichts



als zwei Gase. wir werden uns



wünschen, wir könnten



unsere eigene parasitäre Art



im Morgenebel auflösen.



aber Vorsicht mit den Wünschen.



einmal wünschten wir uns



es käme einer, der machte



Wasser zu Wein. dem Wasser



ist es egal. wir werden uns



wünschen, den Jahr um Jahr



höher steigenden Pegeln



zu entrinnen, und sei es



an einem Tag in der Woche





freitags vielleicht

Die Lyrikerin Ulrike Almut Sandig. (dpa / picture alliance / Frank May)

Ulrike Almut Sandig schreibt Lyrik, Prosa und Hörspiele. Sie wurde vielfach ausgezeichnet und war unter anderem Stadtschreiberin von Sydney und Helsinki. Sandig lebt mit ihrer Familie in Berlin.