Der lyrische Kommentar Piena di Grazia

Von Nora Bossong

In Rom prallen Dolce Vita und Flüchtlingselend in besonderer Weise aufeinander. In Nora Bossongs Gedicht darüber spielt auch das Gebet "Ave Maria" eine Rolle. (dpa/ epa/ Paulo Novais)

Touristenglück und Flüchtlingselend: In Rom liegen Himmel und Hölle nah beieinander, wie die Lyrikerin Nora Bossong deutlich macht. Auch Herrscher vergangener Tage werfen ihre Schatten in die Szenerie - und ein Ave Maria klingt an.

Einmalig, dieser Caffè, dolce vita wieder mal!

Das ist Rom! Das ist das Leben, weißt du,

so… ach, herrlich!, ach, und weiter so!

Das kalte Licht im Halogencafé

mit Sperrholzwand am Bahnhof Termini,

halb zehn am Abend, unter der Synthetikseide

eines Schlafsacks regt sich was.

Italien, Ankunfts-, Transithalle.

Santa Maria madre di Dio prega per noi

peccatori adesso e nell'ora della nostra…

Una Mattina bin ich aufgewacht,

und hab erkannt, wie man den Himmel

frisch bespannt, die Sterne runterholt,

wie zweiundzwanzig, dreiundvierzig in Salò,

ach nein, ach was, um ein, zwei Schatten nur

verrutscht, man sagt, Italien sei nun Binnenland,

e ha trovato l'invasor.

Die aber gibt es noch: die Deutschen, Sandaletten an,

trinken ihren Caffè vor den tausend Brunnen,

so schön gerückt in schwebend ewigen

Gemäuerrestchen, rotverbrannt, umgarnt

von Kellnern, schlechter Stundenlohn,

o partigiano, portarmi via.

In den Himmel fliegen Spielzeugtrümpfe,

ein Plastikbecher konserviert die Schatten

letzter Trinkgelage im Gebüsch und auf

dem Grabbeltisch mahnt noch immer Hand erhoben:

Mussolini. Möwen taumeln überm Säulengang,

wo einst schon Cäsar stürzte, doch wer war Cäsar,

was sind Möwen, was machen sie so fern vom Meer?

Und Nero, Liebes, ist nun wirklich eine Weile her.

