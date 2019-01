Der Landesjugendchor Mecklenburg-Vorpommern Die Besten des Landes

Den Mitgliedern dieses Chores bieten sich hier neue Herausforderungen. (Monique Marschalek)

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem ganzen Bundesland kommen in diesem Chor zusammen. Auch wenn sie in ihren Heimatorten in Chören singen, ist das Singen im Landesjugendchor für sie eine einzigartige Möglichkeit.

In diesem Auswahlchor singen junge Menschen, die die Leidenschaft für anspruchsvollen Chorgesang verbindet. Hier treffen sie auf Gleichgesinnte. Sie singen Musik aller Stilepochen, lernen andere musikalische und pädagogische Arbeit kennen und nehmen diese Impulse vom Landesjugendchor Mecklenburg-Vorpommern mit in ihre Heimatchöre.